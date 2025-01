Concerto do Coldplay Ahmedabad que será transmitido ao vivo no dia da República: quando e onde ver o desempenho de Chris Martin?

Concerto do Coldplay Ahmedabad que será transmitido ao vivo no dia da...

Concerto do Coldplay Ahmedabad 2025: O concerto do Coldplay na Índia está causando um frenesi nas redes sociais, e vários usuários compartilham sua experiência no programa. Para encantar seus fãs na ocasião do dia da República de 2025, a banda britânica anunciou que transmitirá seu concerto em Ahmedabad, que acontecerá em 26 de janeiro.

Agora, os fãs do Coldplay, que não podiam comprar os ingressos caros para o show, podem apreciar o concerto do Coldplay Ahmedabad Live do conforto de sua casa no dia da República. Aqui estão todos os detalhes sobre a transmissão ao vivo do concerto Coldplay Ahmedabad 2025.

Concerto de CodPlay Ahmedabad 2025 no dia da república: quando e onde vê -lo?

O último concerto do Coldplay na Índia, sob o ‘Music of the Spheres World Tour’, ocorrerá no Narendra Modi Stadium em 26 de janeiro. A apresentação começará na tarde de domingo.

Coldplay Ahmedabad 2025: onde vê -lo viver o dia r? Os fãs do Coldplay podem ver o concerto ao vivo na plataforma Ott Disney+Hottsar. A transmissão ao vivo do concerto do Coldplay será a última chance para todos os fãs que perderam a oportunidade de comprar ingressos para o show antes.

“Namaster para todos os nossos amigos na Índia. Temos o prazer de compartilhar que, em 26 de janeiro, nosso programa de Ahmedabad será transmitido ao vivo pela Disney+ Hottsar, para que você possa vê -lo de qualquer lugar da Índia. Esperamos que isso se junte a nós; Estamos muito animados para visitar seu belo país. Eu te mando muito amor! ” O cantor principal da banda Coldplay disse em um vídeo compartilhado no Instagram.

Coldplay Ahmedabad 2025: Quando ver o programa ao vivo no dia da República? O concerto do Coldplay Ahmedabad começará às 18:00 e provavelmente será concluído às 22h, a banda irá para Hong Kong na China para a próxima etapa de sua turnê mundial. Depois da China, o concerto do Coldplay será realizado na Coréia do Sul em abril.

