Concerto do Coldplay: enorme engarrafamento na rodovia Mumbai-Pune, veículos presos por 8 a 10 km: verifique a rota a ser evitada

Concerto do Coldplay em Mumbai: O tão aguardado show da banda britânica Coldplay no estádio DY Patil em Navi Mumbai resultou em enormes bloqueios de tráfego na via expressa Mumbai-Pune, de acordo com a publicação local Pune Pulse.

O caos foi tão incontrolável que milhares de carros ficaram presos no trânsito num trecho de 8 a 10 quilômetros na rodovia entre Turbhe e Kharghar, acrescentou o relatório. Entre os engarrafamentos estavam ministros do governo do estado de Maharashtra que viajavam para Pune, acrescentou o relatório, sem citar nomes.

Ambulâncias também foram apanhadas na confusão, aumentando o receio de que pudessem prejudicar os serviços de emergência. Para aumentar o caos, o show do popular cantor de Bollywood Sonu Nigam também estava acontecendo nas proximidades. de acordo com o relatório.

A tão esperada turnê mundial “Music of the Spheres” do Coldplay chegou à Índia com apresentações em Mumbai nos dias 18, 19 e 21 de janeiro de 2025.

Embora o calendário exigisse preparativos extensivos, o grande afluxo de veículos não era páreo para a infra-estrutura local, deixando a polícia de trânsito com dificuldades para lidar com a situação, observou o relatório.

À medida que as autoridades trabalham para resolver a situação, os viajantes e espectadores são aconselhados a planear cuidadosamente as suas viagens e a esperar atrasos significativos durante os três dias do evento.

