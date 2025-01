Concerto do Coldplay Mumbai 2025: Chris Martin pega uma lancha para Navi Mumbai | Olhar

Concerto do Coldplay Mumbai 2025: A estrela da banda de rock britânica Coldplay, Chris Martin, fez um passeio de lancha para chegar ao local do Navi Mumbai para o show de 18 de janeiro. O show mais aguardado do Coldplay Mumbai será realizado no DY Patil Stadium em Navi Mumbai como parte de sua ‘Music of the Spheres World Tour’. Novas fotos surgiram online nas quais Chris Martin pode ser visto embarcando em uma lancha no cais perto do India Gate.