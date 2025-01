Concerto para o FORAID: Billie Eilish, sem dúvida, e mais participe do alívio dos incêndios florestais da Califórnia: como ver e doar

Nova York: Dois incêndios principais em Los Angeles e seus arredores estão queimando pela terceira semana, destruindo mais de 14.000 estruturas e deslocando dezenas de milhares.

No meio da devastação, os esforços de socorro continuam entre comunidades e indústrias, com músicos que se juntam a várias causas, particularmente o concerto benéfico foreaoide.

Billie Earls, Rolo de gelatina, peso de penas, Joni Mitchell, Sting, Anderson .Paak e California Atos por excelência, como os recentemente reunidos sem dúvida e os Red Hot Chili Peppers, são apenas alguns dos 28 artistas que se reúnem para arrecadar dinheiro apenas para a noite. Concerto beneficente Planejado para 30 de janeiro em dois lugares esportivos em Los Angeles.

Talvez você tenha ouvido falar de foreaoid. Se você não fez isso, bem, isso está prestes a mudar. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o rápido concerto benéfico de expansão.

O que é foreaoid? Foreaoid é um concerto de caridade cheio de estrelas organizadas para Alívio do incêndio florestal da área de Los Angeles. Está sendo produzido por Shelli, Irving e a família Azoff com os presentes da Live Nation e AEG.

A renda do foreaoid “será distribuída sob os conselhos da Fundação Annenberg, para esforços de ajuda a curto prazo e iniciativas de longo prazo para evitar futuros desastres de incêndio”, de acordo com um comunicado à imprensa. evento “.

Quando e onde foreaoide acontecerá? Foraoid se encarregará de dois lugares de Inglewood, Califórnia, em 30 de janeiro: o Fórum da KIA a partir das 18:00 PST e o Intuit Dome a partir das 19:30 PST.

Quem age em foreaoid? Billie Eilish, Gracie Abrams, Jelly Roll, Katy Perry, Lady Gaga, Lil Baby, Olivia Rodrigo, Peso Peso, Rod Stewart, Stevie Wonder, Sting, Tate McRae e Terra, Wind & Fire se apresentarão no Dome Intuit.

Alanis Morissette, Anderson .Paak, Dawes, Graham Nash, Green Day, John Fogerty, Joni Mitchell, sem dúvida, rosa, os pimentões vermelhos quentes, Stephen Stills, Stevie Nicks, The Crowes Black e John Mayer se apresentarão na Kia Fórum.

Mayer e Dave Matthews estavam originalmente programados para agir juntos pela primeira vez em foreaoid, mas na quarta -feira, a conta oficial do Instagram da banda de Dave Matthews anunciou que “devido a uma doença crítica na família”, Matthews não será mais enviado para o palco.

Posso transmitir foreaoid? Sim. Também será exibido nos locais do teatro da AMC nos Estados Unidos.

Onde posso obter ingressos para a Foreaaid? Os ingressos estarão à venda na quarta -feira às 12h PST até a Ticketmaster. Eles começam em US $ 99. Tanto os lugares quanto o Ticketmaster renunciaram às taxas do evento para garantir todos os esforços de ajuda dos benefícios de vendas da SAEAID.

Os ticketsolders podem participar de ambos os shows? Não. No entanto, os participantes da Intuit Dome poderão ver as performances do Fórum da KIA em telas dentro do local antes do início do evento. Os participantes do Fórum da Kia poderão fazer o mesmo depois de concluirem suas performances.

Quais são algumas das outras maneiras pelas quais a indústria da música respondeu aos incêndios? Desde o início dos incêndios florestais, as organizações de celebridades e entretenimento prometeram milhões para ajudar aqueles que foram deslocados ou perderam suas casas, incluindo uma contribuição de US $ 2,5 milhões Beyoncé A um Firef Fund recentemente lançado, criado por sua fundação benéfica, Beygood. Recentemente, o Weeknd doou US $ 1 milhão para a Fundação LaFD, o alívio do Wildfire do GoFundMe e o Regional Food Bank.