Concessionárias de automóveis impõem serviços caros

Com isso, o juiz decidiu devolver esse dinheiro ao Chusovlyan, indenizar o dano moral, pagar-lhe juros pela utilização do dinheiro alheio e reembolsar as custas de um advogado. Além disso, foi aplicada multa. Como resultado, a concessionária terá de gastar cerca de meio milhão de rublos.

E foi assim. Um morador de Chusovoy decidiu comprar um carro estrangeiro caro. Perdido na preocupação com um carro novo, ele ouviu com atenção o que lhe foi dito na concessionária e assinou todos os papéis que lhe foram entregues sem hesitar. Entre eles estava o serviço “Assistência Técnica na Estrada”, pelo qual tivemos que pagar mais 290 mil rublos. Mais tarde, após analisar os documentos, o Chusovlyan percebeu que não precisava desse serviço e pediu a devolução do dinheiro pago por ele. Mas fui afastado do salão. Ele teve que ir ao tribunal, que decidiu o caso a seu favor.

Tais situações não são isoladas. Por exemplo, na região de Ulyanovsk, ao comprar um carro estrangeiro caro, foi oferecido a um residente local o serviço “Cartão de Assistência Rodoviária” por 150 mil rublos. Foi incluído no contrato de empréstimo ao consumidor por 2,6 milhões de rublos. Quando o comprador descobriu o que era, decidiu devolver o dinheiro. O processo levou vários meses. A concessionária perdeu o caso e foi obrigada a devolver o dinheiro. Casos semelhantes são motivo de ações judiciais em muitas regiões da Rússia, mas as concessionárias continuam incentivando o serviço de assistência rodoviária, embora os compradores, via de regra, não precisem dele.

Neste caso, os tribunais ficam do lado dos proprietários de automóveis.