Um homem condenado na região de Tula por posse ilegal de uma pistola foi privado da cidadania russa em 2024 por pôr em perigo a segurança nacional. MK em Tula aprendeu isso com suas próprias fontes.

Recorde-se que durante as atividades operacionais, as forças de segurança prenderam Zaur Mamedov, natural da Transcaucásia, envolvido no tráfico ilegal de armas e munições. Ele foi condenado a três anos e um mês em uma colônia de segurança máxima.

Uma fonte policial relata que o condenado foi condenado três vezes. Em 2002 – por produção, venda ou transferência ilegal de drogas, condenado a um ano de liberdade condicional. Em 2005 – por produção ou venda de meios de pagamento falsificados, punível com 2 anos de prisão suspensa. Em 2011, ele foi condenado a 10,5 anos de prisão por homicídio.

O homem será agora condenado a vários anos de prisão por decisão do Tribunal Distrital de Novomoskovsky por posse ilegal de pistola e munições. Segundo o condenado, em 2022 encontrou uma arma perto de uma lixeira.