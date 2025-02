"Conectado pelas acusações do ‘bom e generoso’ do Partido Democrata". A estocada de Salvini envia para o tapete

“Estamos surpresos com esta notícia relacionada aobom e generosodo Partido Democrata. Se as acusações foram confirmadas Seria muito sério“O Ministro da Infraestrutura e Transporte escreveu nas mídias sociais Matteo SalviniComentários sobre a investigação de Salerno que abalou o Nazarner. Dezenas de suspeitos que são contestados pelas acusações de associação criminal que visam ajudar e manter imigração ilegal, corrupção, falsa em ação pública e auto -confiança. Há também uma prisão: Nicola SalvatiTesoureiro regional da Campânia do Partido Democrata. O homem foi suspenso por sua festa.

As palavras de Salvini vêm depois de hoje, terça -feira, 4 de fevereiro, também intervieram Giorgia Meloni. “Research” de ontem de DDA “, que levou a 36 suspeitos e ainda mais revelou 2 mil pedidos falsos As licenças de residência confirmam novamente o que o governo relatou: Durante anos, a gestão dos fluxos de migração tem sido Solo fértil para criminosos sem escrúpulos “, escreveu o primeiro -ministro em X.

Estamos surpresos com essas notícias sobre o “bom e generoso” do Partido Democrata.

Se as acusações fossem confirmadas, seria muito sério. pic.twitter.com/sfvff3wmvw – Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 4 de fevereiro de 2025

“Um sistema que especulado sobre imigraçãoAproveite os cidadãos estrangeiros dispostos a pagar para obter uma permissão de residência e aumentar um faturamento ilegal de milhões de euros. Não é de surpreender que decidissemos fortalecer os cheques para impedir que os preços regulares de acesso estivessem nas mãos daqueles que se beneficiam da imigração para fazer negócios. E não surpreende, eu apresentei Uma queixa para a anti -Mafia Para esclarecer as muitas anormalidades deste sistema. A imigração não pode ser deixada para a graça do crime. Continuaremos trabalhando para recuperar Série e regras legais“Ele concluiu.