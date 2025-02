Confidetes lança o alarme em médicos de família

Em um contexto em que o futuro da medicina territorial é central para o debate, Marco Natali, número um de confrofessões, emite uma forte preocupação com as propostas legislativas destinadas a mudar o papel legal dos profissionais gerais, de acordo com a posição da posição da posição do FIMMG (Federação Italiana de Medici em General).

Segundo Natali, essas intervenções não apenas resolveriam os problemas do sistema de saúde territorial, mas também corriam o risco de pôr em risco seriamente a ajuda médica da proximidade, agora garantida pelos médicos.

A estrutura atual, com cerca de 60.000 estudos difundidos, mesmo nas áreas mais remotas do país, é um modelo fundamental para garantir cuidados oportunos e acessíveis. A proposta de concentrar médicos em 1.350 casas comunitárias, principalmente em centros maiores, iluminaria o risco de ‘área de saúde’ para punir milhões de cidadãos, em particular os idosos e pessoas com problemas de mobilidade.

No nível econômico, o Presidente da Confessidade enfatiza a importância da contribuição dos clínicos gerais como freelancers livres. Esse setor gera um faturamento de cerca de 7 bilhões de euros, que atinge 16 bilhões, levando em consideração o horário induzido e de trabalho, conforme observado pelo Centro de Estudo da CGIA de mestre. O fechamento de estudos privados não apenas lideraria a perda desse valor econômico, mas também a demissão de pelo menos 30.000 funcionários administrativos e 10.000 enfermeiros, com sérios empregos e conseqüências sociais.

Natali enfatiza um risco adicional: a transição para o vício pode causar milhares de médicos para a aposentadoria antecipada, além de desencorajar jovens que atualmente estão seguindo seu treinamento com o objetivo de trabalhar como médicos afiliados. Esse cenário pode determinar um colapso real dos cuidados de saúde territoriais.

Do ponto de vista dos pacientes, a abolição do modelo de administrador entre Doctor e Assistido levaria a um tratamento mais burocrático da medicina geral. Os tempos de espera posteriores e a continuidade dos cuidados confiados a médicos desconhecidos, coordenados pelo CallCenter, seriam mostrados. O relacionamento direto e personalizado entre médico e paciente seria substituído por um sistema rígido e impessoal.

“Não é necessário transformar os médicos em funcionários – observa o Natal – mas renova e renova perfeitamente a ACN para melhorar a integração entre estudos médicos e novas unidades de saúde territorial. Melhorar a autonomia dos médicos da família – conclui Natali – é essencial para garantir aos cidadãos um sistema de saúde territorial eficiente, por perto e com base na confiança.

Nos últimos tempos, uma história se espalhou de acordo com a qual os médicos de família trabalhavam apenas 3-4 horas por dia, mas o Secretário Nacional do FIMMG (Federação Italiana de Medicina Geral), Silvestro Scotti, rejeitou essa visão firmemente, completamente traindo e completamente desconectado da realidade.

Segundo Scotti, aqueles que apóiam essas explicações provavelmente nunca participaram de um consultório médico. A atividade diária de um clínico geral é muito mais complexo e mais articulado do que você pode imaginar: inclui não apenas visitas ambulatoriais programadas e urgentes, mas também em visitas domiciliares, ajudam com a RSA, gerenciamento da burocracia administrativa, contatos telefônicos com pacientes, Primeiro nível, primeiro nível, primeiro nível, primeiro nível, diagnóstico de primeiro nível e campanhas de vacinação. Tudo isso significa que o imposto da hora é amplamente maior que 38 horas por semana. Para aqueles que ajudam menos de 1500 pacientes, um número crescente de atividades por hora que pode ocorrer nas casas da comunidade já é esperado.

Um estudo recente realizado pelo ‘Cergas-bocconi’ estimou uma média diária de 35 contatos diretos entre o clínico geral e os pacientes que se tornam 70, adicionando indiretamente. Esses dados confirmam a intensidade e a complexidade do trabalho realizado hoje por 40 mil médicos de família.

Para melhorar essa situação e garantir uma melhor ajuda para os pacientes, Scotti sublinhou a necessidade de investir na organização. É essencial equipar os médicos da família com a equipe administrativa e de enfermagem e incentivar os medicamentos da equipe. Atualmente, cerca de um terço dos médicos já estão ativos nesse contexto, o que também acaba sendo o mais sólido para evitar fenômenos de esgotamento.

Comparado ao modelo tradicional do solista, o trabalho em grupo oferece inúmeros benefícios: torna o gerenciamento compartilhado de pacientes, uma organização maior -eficiência e uma melhor qualidade de vida possível para os médicos. Scotti, no entanto, expressou sua preocupação com o crescente abandono da profissão por causa das condições de trabalho não duráveis ​​e a entrada excessiva dos pacientes.

Em perspectiva, além das casas da comunidade ‘hub’, eles foram capazes de desenvolver casas da comunidade ‘falada’, representada por grupos de médicos que estão ativos na rede com os estudos presentes nos países mais isolados e aldeias . Esses grupos devem ser apoiados pelo pessoal do estudo e estritamente conectados às estruturas do ‘hub’ para garantir uma liderança completa de pacientes, inclusive com outro profissionalismo saudável e social.

“Se queremos evitar a falta de médicos, devemos deixar o antigo modelo do médico solo, agora insustentável”, acrescentou Scotti, para que a necessidade de investir em recursos de grupo e na rede territorial seja repetidamente repetidamente.

“Já existem ferramentas eficazes para melhorar a ajuda territorial sem distorcer o sistema. O acordo coletivo nacional que está atualmente em alta -para já prevê 4 milhões de horas para as casas da comunidade, financiadas no Fundo de Saúde, entre 20 milhões de horas que já foram garantidas por clínicos gerais. A renovação do Chander 2021-2024 parou por mais de um ano, com a questão da lei de endereços, finalmente faz para introduzir as correções necessárias que o Secretário Nacional do FIMMG para oferecer às regiões a segurança operacional nas casas da comunidade que eles pedem hoje “.