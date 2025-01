Confie em mim: esta cor de unha OPI torna uma manicure tão cara

Unhas vermelhas escuras foram um dos tendências de beleza em pequenos grupos do ano passado, e nossa obsessão por tons ousados ​​e temperamentais não mostra sinais de desaceleração em 2025. Inegavelmente chique e surpreendentemente versátil, cores de unhas escuras não só é adequado para todas as ocasiões, mas também existe um tom que combina com todos. E há um em particular que combina com todos que o usam: Chutney de cereja preta OPI . Uma cor vermelho-preto ultra escuro, não só encontro esse tom com frequência nas unhas de algumas das pessoas mais chiques da indústria da moda e da beleza, mas também é um dos mais As manicures celebridades da OPI Nail Colors confiam Também.

“Eu descrevo o OPI Black Cherry Chutney como uma ameixa profunda e vampiro com um toque de cereja e um toque de brilho”, diz Jéssica Branca artista de unhas profissional e educadora. “Tem aquela sensação clássica e refinada, ao mesmo tempo que chama a atenção devido à forma como capta a luz.”

E embora pareça deslumbrante como uma unha colorida em bloco, veja, é um tom versátil se você preferir um tom mais manicure minimalista Também. “OPI Black Cherry Chutney faz maravilhas para Conselhos em francês emparelhado com Bare My Soul por OPI como base”, diz White. “Também fica ótimo como design de punho (também conhecido como manicure francesa reversa ) para um resultado sutil, mas impressionante.

Mas embora os especialistas possam elogiar isso e eu ame como fica nas unhas de outras pessoas, sou notoriamente rígida em minhas próprias escolhas de unhas e sempre opto por um manicure clássica vermelha brilhante quando faço minhas unhas. No entanto, no interesse da beleza, comprei uma garrafa de OPI Black Cherry Chutney esta semana para minha manicure caseira. Mas o que eu pensei disso?

Minha análise honesta do esmalte OPI Black Cherry Chutney

(Crédito da imagem: Mica Ricketts)

Esta é definitivamente uma cor de manicure profunda. Na verdade, à primeira vista, eu diria que parece quase preto. No entanto, a magia do OPI Black Cherry Chutney é que ele se transforma sob a luz. Um verdadeiro vermelho sangue com um toque de ameixa, parece roxo em algumas luzes e quase preto em outras, mas as manchas brilhantes dão às unhas um brilho quase iridescente que parece tão caro.

Quando captam a luz, essas unhas se iluminam e as manchas de brilho dourado e perolado realmente ocupam o centro das atenções. Por isso vejo que este é o tipo de cor que optaria para ocasiões especiais e saídas à noite, mas é tão versátil que também foi escolhida como a minha primeira manicure caseira de 2025. Devo dizer: agora que Fiz uma viagem para o lado negro, não tenho certeza se posso voltar.

Compre Chutney de cereja preta OPI

IPO Esmalte Chutney de Cereja Preta

Alternativas de chutney de cereja preta OPI

Você gosta dessa cor, mas quer alternativas? Continue rolando para conferir alguns dos melhores esmaltes cereja preta que também amamos.

1. Bioescultura Pinotage

A manicure famosa Harriet Westmoreland usou esta cor vinho profunda com lindos tons marrons para criar este visual ultrafino de ponta francesa.

Compre o esmalte:

Bioescultura Esmalte nutritivo Pinotage Gemini

2. A OPI ficou triste com o vermelho

O artista de unhas Iram Shelton descreve este vermelho azul profundo como um tom de “mocha cereja” por causa de sua profundidade deliciosa.

Compre o esmalte:

IPO Esmalte em Got The Blues For Red

3. Essie Bordéus

Combinada com a arte kitsch de cereja, a manicure berry de Melanie Graves prova o quão versátil o rico tom de vinho tinto de Essie pode ser.

Compre o esmalte:

Essie Esmalte em 50 Bordeaux

4. Manicure Malva-rosa

Este esmalte vegano é uma ótima alternativa ao nosso OPI favorito se você é fã de um tom profundo e sensual. A malva-rosa é um vermelho enegrecido que parece mais vermelho na luz e mais escuro na sombra.

Compre o esmalte: