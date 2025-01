Confira o próximo podcast do PM Modi com o cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath: Eu sou humano, não deus

O cofundador da Zerodha, Nikhil Kamath, revelou que seu próximo convidado no podcast ‘WTF está com Nikhil Kamath’ é o primeiro-ministro Narendra Modi, gerando imenso entusiasmo nas redes sociais. Entre os vários temas discutidos, o primeiro-ministro Modi destacou um comentário “despretensioso” que fez durante o seu mandato como ministro-chefe e afirmou que ele, como todos, cometeu erros porque era “um ser humano e não um Deus”.

O anúncio veio com o lançamento de um trailer de dois minutos mostrando Kamath e o primeiro-ministro conversando francamente. Este episódio marca a estreia do primeiro-ministro Modi em formato podcast.

Kamath inicialmente provocou o episódio com um pequeno clipe no qual ele conversou em hindi com um convidado misterioso, deixando os fãs especulando sobre a identidade da pessoa.

A risada distinta no final do teaser fez muitos adivinharem que o convidado era o primeiro-ministro Modi. A especulação foi confirmada quando Kamath lançou o trailer estendido, que mostra os dois discutindo uma série de temas, desde política até empreendedorismo e os desafios da liderança.

No trailer, Kamath expressou seu nervosismo em entrevistar o primeiro-ministro e classificou a conversa como difícil. O primeiro-ministro Modi, por sua vez, tranquilizou Kamath dizendo: “Este é o meu primeiro podcast, não sei como será o seu público”.

A troca alegre deu o tom para o resto do trailer.

Os dois exploraram diversos temas, incluindo paralelos entre política e empreendedorismo. Kamath compartilhou sua visão para o podcast e explicou sua intenção de destacar os desafios comuns enfrentados pelos líderes em ambas as áreas.

Durante o debate, o Primeiro-Ministro Modi aconselhou os jovens que aspiram a ingressar na política, sublinhando a importância de entrar na área com uma missão e não com mera ambição.

À medida que a conversa se desenrolava, o Primeiro-Ministro Modi reflectiu sobre o seu percurso pessoal e recordou um discurso que proferiu como Ministro-Chefe, no qual admitiu ter feito uma observação insensível.

“Erros acontecem. Sou um ser humano, não um Deus”, disse ele, acrescentando uma camada de humildade à discussão.

O trailer terminou no momento em que PM Modi começou a responder à pergunta de Kamath sobre as diferenças entre seu primeiro e segundo mandato e como sua abordagem evoluiu ao longo dos anos.

O anúncio do episódio por Kamath, intitulado ‘Pessoas com o primeiro-ministro Shri Narendra Modi’, já criou um grande rebuliço online.