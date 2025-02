‘Confirmação da etapa crucial do FBI Kash Patel na agenda de Trump’: Casa Branca | Notícias do mundo

A Casa Branca recebeu a confirmação de Kash Patel como diretor do FBI, qualificando -o como um passo crucial na agenda do presidente Trump para restaurar a integridade e defender a lei. Eles também declararam que o FBI agora se concentrará em fazer justiça de uma maneira justa e sem preconceito.

Compartilhando uma publicação sobre X, a Casa Branca escreveu: “A confirmação do @FididSectTorkash Patel como diretor do FBI é um passo crucial para executar a agenda do presidente Trump para restaurar a integridade e defender o estado de direito”.

“O FBI servirá ao povo americano e será encaminhado em sua principal missão: apenas aplique justiça e sem preconceitos”, acrescentou o cargo.