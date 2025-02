Confirmado! PM Modi para visitar Mahakumbh Mela em Prayagraj em 5 de fevereiro, para dar um molho sagrado em Sangam – detalhes aqui

O Gabinete do Primeiro Ministro confirmou que por volta das 11 horas da manhã, o primeiro -ministro Modi tomará um salão sagrado em Sangam e oferecerá orações a Maa Ganga.

“De acordo com seu compromisso de promover e preservar a herança espiritual e cultural da Índia, o primeiro -ministro tomou constantemente medidas proativas para melhorar a infraestrutura e as instalações nos locais de peregrinação”, afirmou o PMO em comunicado.

Mahakumbh 2025, a maior reunião espiritual e cultural do mundo, começou a Push Purema (13 de janeiro de 2025). O Mahakumbh continuará a Mahashivratri em 26 de fevereiro.

5 de fevereiro, o dia em que o primeiro -ministro Modi visitará Kumbh Mela tem seu próprio significado espiritual. O dia coincide com o Magh Ashtami, um dia auspicioso no calendário hindu conhecido por atos de devoção e caridade.

Principais personalidades que o departamento Sant levou

O Ministro do Interior da União, Amit Shah, o Ministro da Defesa, Rajnath Singh, o primeiro -ministro do Pradesh, Yogi Adityanath, e várias outras personalidades proeminentes de vários campos também tomaram o mergulho sagrado no Sangam.