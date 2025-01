‘Confirme Jahannumi Hai …’: Munawar Faruqui zomba de Maulaana sobre Maghrib Namaaz; O vídeo se torna viral | Olhar

O comediante Munawar Faruqui compartilhou um rolo do Instagram. O vídeo das redes sociais se tornou viral, vencendo 5 milhões de visitas em três horas. No vídeo, ele zomba de uma maulana sentada na parte de trás de sua platéia.

Sentenças muçulmanas

ASR e Mahhrib são duas das cinco orações diárias que os muçulmanos realizam. O ASR (que significa que aproximadamente a tarde em árabe) é oferecido no final da tarde antes do pôr do sol. Maghrib (palavra árabe para pôr do sol) é feito ao pôr do sol.