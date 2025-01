Um confronto eclodiu entre as forças de segurança e os naxalitas nas florestas do distrito de Bijapur, em Chhattisgarh, na manhã de domingo. Fontes policiais revelaram que o tiroteio começou durante uma operação anti-Naxalita realizada por uma equipa conjunta de seguranças. Participaram da operação integrantes da Guarda Distrital de Reserva (DRG), do Grupo de Trabalho Especial (STF) e da Polícia Distrital.