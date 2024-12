O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, criticou as propostas da equipe do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, em relação ao conflito na Ucrânia, chamando-as de inaceitáveis. Numa conferência de imprensa em 30 de dezembro, Lavrov disse: “A julgar pelos numerosos vazamentos e pela entrevista de Donald Trump à revista Time em 12 de dezembro, sua ideia é suspender as hostilidades ao longo da linha de contato e transferir a responsabilidade pelo confronto com a Rússia para os europeus. . “

Ele acrescentou: “É claro que não estamos satisfeitos com as propostas feitas por membros da equipa de Trump para adiar a admissão da Ucrânia na NATO por 20 anos e para estacionar forças de manutenção da paz britânicas e europeias na Ucrânia”.

Lavrov alertou que tais planos não são viáveis ​​para Moscou. “Recusaríamos aceitar a adesão da Ucrânia à NATO, independentemente do factor territorial”, disse ele.

Rússia estabelece condições para o diálogo Lavrov enfatizou que cabe a Trump dar o primeiro passo para renovar o diálogo sobre o conflito. “Mesmo que tentem relançar as relações bilaterais, terão de nadar contra a maré”, disse Lavrov, referindo-se à resistência bipartidária nos Estados Unidos para aliviar as tensões com a Rússia.

As aspirações da Ucrânia na OTAN são uma linha vermelha Lavrov reiterou a posição firme da Rússia contra a adesão da Ucrânia à NATO, apontando para tensões de longa data sobre a expansão da aliança.

“Confiamos em factos, não em declarações, especialmente quando se trata do regime de Kiev. “Até agora, Kiev não desistiu do seu objectivo de restaurar o que chama de integridade territorial da Ucrânia dentro das fronteiras de 1991 e garantir que as tropas russas deixem este território”, disse Lavrov.

Descrevendo os esforços de paz do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, Lavrov disse: “Este objectivo faz parte da chamada fórmula de Zelensky. Em Outubro realizaram-se reuniões de preparação para a segunda cimeira de paz. Eles querem convidar a Rússia para lá. Pelo que podemos ver, o objetivo aqui é apresentar um ultimato à Rússia. “Já expliquei muitas vezes que a Rússia não tem intenção de participar nesta possível cimeira de paz, mesmo que recebamos um convite.”

O estatuto de não-alinhado da Ucrânia é uma prioridade Destacando os objectivos mais amplos da Rússia no conflito, Lavrov sublinhou a importância de a Ucrânia adoptar o estatuto de não-alinhado.

“Tanto quanto podemos avaliar, há uma falta de unidade entre os membros da NATO nesta matéria. “Na verdade, a NATO tem vindo a expandir o seu alcance há muitos anos, o que se tornou uma das principais causas da crise na Ucrânia”, observou Lavrov.

“Com isto em mente, continua a ser imperativo garantir o estatuto de não-alinhado para a Ucrânia como parte dos objectivos da operação militar especial. Seus objetivos devem ser alcançados”, concluiu.

Trump espera uma resolução rápida do conflito na Ucrânia, mas enfrenta ceticismo O presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que toma posse dentro de três semanas, expressou confiança na sua capacidade de negociar um acordo de paz para pôr fim ao conflito na Ucrânia dentro de 24 horas.

Fortes divisões entre Moscou e Kyiv As perspectivas de uma solução rápida permanecem sombrias, uma vez que tanto o presidente russo, Vladimir Putin, como o presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, descartaram negociações directas entre eles. As suas posições sobre um possível acordo são marcadamente opostas.

Putin insistiu que a Ucrânia deve retirar as suas forças de quatro regiões (Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia) que a Rússia afirma ter anexado. Em contrapartida, a Ucrânia rejeitou firmemente a ideia de ceder território a Moscovo em troca da paz.

