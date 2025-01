Congressista dos EUA contesta decisão do governo Biden de investigar Gautam Adani | Notícias do mundo

Desafiando a decisão da administração Biden de investigar as atividades do bilionário indiano Gautam Adani, um influente legislador republicano disse que tais ações direcionadas correm o risco de prejudicar alianças críticas com parceiros importantes.

Numa carta com palavras fortes ao procurador-geral dos EUA, Merrick B. Garland, o congressista Lance Gooden, membro do Comité Judiciário da Câmara, também perguntou: “O que farão os Estados Unidos se a Índia se recusar a cumprir um pedido de extradição?”

Gooden também exigiu respostas sobre a acusação selectiva de entidades estrangeiras levada a cabo pelo Departamento de Justiça e o dano potencial que tais acções representam para as alianças globais e o crescimento económico dos EUA e se existe alguma ligação a Geroge Soros.

“As ações seletivas do Departamento de Justiça correm o risco de danificar alianças críticas com parceiros importantes como a Índia, um dos aliados mais fortes dos Estados Unidos na região Ásia-Pacífico”, disse Gooden na sua carta datada de 7 de janeiro.

“Em vez de perseguir casos com jurisdição fraca e relevância limitada para os interesses dos EUA, o Departamento de Justiça deveria concentrar-se em punir os maus actores no país, em vez de perseguir rumores no estrangeiro”, disse ele.

O legislador republicano com cinco mandatos disse que visar entidades que investem dezenas de milhares de milhões de dólares e criam dezenas de milhares de empregos para os americanos só prejudica os Estados Unidos no longo prazo.

“Quando desistimos das ameaças reais do crime violento, da espionagem económica e da influência do PCC e perseguimos aqueles que contribuem para o nosso crescimento económico, isso desencoraja novos investidores valiosos que esperam investir no nosso país”, disse ele.

“Uma atmosfera indesejada e politicamente carregada para os investidores apenas irá paralisar os esforços para revitalizar a base industrial e o crescimento económico da América e minar directamente o compromisso do Presidente Trump de revitalizar a economia com o aumento do investimento.

“Dado que o momento destas decisões coincide com o fim da administração Biden, existe a preocupação de que o único objectivo real aqui seja perturbar o Presidente Trump”, disse Gooden.

Em vez de gastar recursos valiosos dos contribuintes no lançamento de actividades prolongadas e talvez com motivação política em países estrangeiros a milhares de quilómetros de distância, o Departamento deveria cooperar com a nova administração para melhor servir o povo americano, disse ele.

“Como membro da administração cessante, é seu dever para com o público estar atento para não criar mais complicações que possam comprometer a eminência geopolítica dos Estados Unidos”, disse Gooden na carta, duas semanas antes da posse de Donald Trump como 47º. presidente. dos Estados Unidos em 20 de janeiro.

“Estou escrevendo para perguntar sobre a recente busca seletiva do Departamento de Justiça (DOJ) de casos contra entidades estrangeiras que poderiam prejudicar irreparavelmente as alianças globais da América”, disse ele.

“À medida que o nosso país entra num novo período sob o presidente Trump, os americanos têm esperança de que isto marcará um ressurgimento da prosperidade, do crescimento, da recuperação económica e da liberdade política. Um factor importante na nossa busca para reavivar a prosperidade do nosso país inclui a capacidade e a liberdade dos potenciais investidores para fazerem negócios nos Estados Unidos”, escreveu ele.

“Em completa suspensão do protesto público sobre o aumento da criminalidade violenta no país, o Departamento de Justiça parece estar a realizar novas expedições para atacar empresas por alegadas injustiças no estrangeiro”, disse ele.

“As alegações no caso Adani, mesmo que provadas verdadeiras, não nos tornariam o árbitro final e adequado sobre a questão. Estes ‘subornos’ foram supostamente pagos a funcionários do governo estadual indiano, na Índia, por executivos indianos de uma empresa indiana, sem envolvimento concreto ou dano a qualquer parte dos EUA”, escreveu Gooden.

O bilionário indiano Gautam Adani foi acusado por promotores dos EUA de supostamente fazer parte de um esquema elaborado para pagar um suborno de US$ 265 milhões (cerca de 2,2 bilhões de rupias) a autoridades indianas em troca de condições favoráveis ​​para contratos de energia solar.

O Grupo Adani, no entanto, negou as acusações, dizendo que as alegações dos promotores dos EUA são “infundadas” e que o conglomerado “cumpre todas as leis”.

“Em contrapartida, a Smartmatic, uma empresa norte-americana responsável pela condução das nossas eleições, tinha executivos que alegadamente lavavam dinheiro e pagavam subornos a governos estrangeiros, de acordo com a acusação anterior do Departamento de Justiça. No entanto, apesar das inúmeras tentativas por parte dos meus colegas e de mim para que as nossas preocupações fossem abordadas antes da eleição, o seu departamento nunca nos informou”, escreveu ele.

Gooden perguntou por que o Departamento de Justiça não acusou nenhum americano se o caso envolve uma ligação significativa com os Estados Unidos.

“Não houve americanos envolvidos neste alegado plano? Porque é que o Departamento de Justiça deu seguimento a este caso contra Gautam Adani quando o alegado ato criminoso e as partes alegadamente envolvidas estão na Índia? Procurando fazer cumprir a justiça na Índia? perguntado.

“O Departamento de Justiça buscará a extradição dos executivos indianos envolvidos neste caso? Qual é o plano de contingência do Departamento de Justiça se a Índia se recusar a cumprir um pedido de extradição e reivindicar autoridade exclusiva sobre este caso? Estará o Departamento de Justiça ou a administração Biden dispostos a transformar este caso num incidente internacional entre os Estados Unidos e um aliado como a Índia? disse o legislador.