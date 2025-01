Congresso de Karnataka MLA Raghavendra Hitnal cita esquemas de garantia como causa de atrasos no desenvolvimento – Karnataka News

O Congresso MLA Raghavendra Hitnal reconheceu atrasos nos projectos de desenvolvimento em Karnataka, atribuindo-os aos compromissos financeiros necessários para implementar os principais esquemas de garantia do governo.

Hitnal destacou a magnitude das despesas e disse: “Desde que o nosso governo introduziu os esquemas de garantia, tem havido alguns obstáculos nos trabalhos de desenvolvimento. Todos os anos, temos que alocar cerca de Rs 54.000 milhões.”

Falando sobre os gastos financeiros até agora, ele acrescentou: “Nos últimos nove meses, gastamos aproximadamente 39.000 milhões de rupias e 54.000 milhões de rupias serão gastos todos os anos durante os próximos cinco anos”. Hitnal esclareceu que os fundos destes programas são transferidos directamente para as contas bancárias dos agregados familiares das mulheres, garantindo a transparência. “O dinheiro será creditado diretamente nas contas bancárias das donas da casa e não na sua conta”, disse.

Apesar dos atrasos, Hitnal garantiu que os trabalhos de desenvolvimento estão avançando.

Anteriormente, o MLA do Congresso de Vijayanagar HR Gaviyappa disse que os esquemas de garantia eleitoral estavam sobrecarregando as finanças do governo. “Devido aos esquemas de Garantia, está a tornar-se difícil fornecer casas; também solicitamos ao ministro-chefe Siddaramaiah que pelo menos abandone dois esquemas como o Shakti e doe casas, vamos ver o que ele decide; Estaremos firmes seja qual for a decisão. O Ministro-Chefe também está a tentar mobilizar fundos; Também vamos apoiá-lo”, afirmou.

O Congresso MLA HC Balakrishna de Magadi foi o primeiro a sugerir que o regime do partido deveria considerar a anulação dos esquemas de garantia se o partido tivesse um mau desempenho nas eleições. Ele disse ao Ministro-Chefe que se as pessoas não elegessem um bom número de candidatos ao Congresso, então o governo deveria suspender as garantias e desviar esse dinheiro para outros programas de desenvolvimento.