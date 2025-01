Congresso de Kerala MLA IC Balakrishnan acusado no caso de suicídio do tesoureiro de Wayanad – Kerala News

Congresso de Kerala MLA IC Balakrishnan e três outros foram acusados ​​​​de cumplicidade em suicídio em conexão com a morte do tesoureiro do Comitê do Congresso Distrital de Wayanad (DCC), NM Vijayan, e de seu filho Jijesh, confirmou a polícia na quinta-feira. As acusações do Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS) foram adicionadas ao FIR após a recuperação da nota de suicídio de Vijayan.

Um oficial sênior da polícia afirmou que Balakrishnan, juntamente com o presidente do Wayanad DCC, ND Appachan, e duas outras pessoas mencionadas na nota, estão listados como acusados. “A ação foi tomada com base na nota de suicídio de Vijayan”, disse o policial.

Vijayan, 78, e seu filho, 38, sucumbiram no Kozhikode Government Medical College Hospital em 27 de dezembro de 2024, após uma suspeita de tentativa de suicídio. O incidente provocou agitação política, com o CPI(M) no poder a acusar Balakrishnan de estar envolvido num esquema fraudulento de emprego bancário cooperativo que alegadamente levou à morte das vítimas.

Os relatórios sugerem que Vijayan, no seu papel de funcionário do partido, recolheu dinheiro de candidatos a emprego para cargos num banco cooperativo gerido pelo Congresso, alegadamente ao abrigo das directivas de Balakrishnan. Estas alegações aumentaram a controvérsia, provocando apelos à responsabilização dentro do Partido do Congresso. As investigações sobre o assunto estão em curso e as consequências políticas estão a intensificar-se em Kerala.