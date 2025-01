Congresso paga preço pela destituição de Mamata Banerjee: ex-chefe de Bengala Ocidental

O líder do Congresso, Pradip Bhattacharya, disse na segunda-feira que o partido está pagando o preço pela destituição do ministro-chefe do estado e chefe do Congresso Trinamool (TMC), Mamata Banerjee, em Bengala Ocidental.

Dirigindo-se à mídia, o veterano líder do Congresso disse que o então presidente do Congresso estadual, Somen Mitra, expulsou Banerjee em 1997 sob instruções do então chefe do partido, Sitaram Kesri, devido aos seus comentários contra a linha do partido. Afirmou ainda que aconselhou Mitra a não tomar a decisão, mas a pressão do alto comando foi imensa.

Mamata Banerjee foi expulso do Congresso em 21 de janeiro de 1997, sob o comando do chefe do partido, Sitaram Kesri. Mais tarde, em 1º de janeiro de 1998, fundou o Congresso Trinamool.

“Por que o Partido do Congresso se fragmentou em Bengala? Lembro-me do dia em que Mamata Banerjee foi expulso do partido. Recebi um telefonema de Somen Mitra. Ele disse que Sitaram Kesri ligou para dizer que Mamata deveria ser expulso. ‘Você deve fazer isso. porque nós “eu fiz isso”, disse Kesri. Ele disse a Somen: “Faça o que fizer, não faça isso.” Tanta pressão foi criada sobre Somen Mitra. é por isso que ainda hoje”, disse Bhattacharya.

Após a expulsão de Mamata Banerjee do Congresso, o Grand Old Party viu um declínio acentuado em Bengala Ocidental. Nas eleições de Lok Sabha, realizadas em 2024, o Congresso conseguiu conquistar apenas uma cadeira. Até o líder do partido, Adhir Ranjan Chowdhury, perdeu as urnas para o candidato do TMC, Yusuf Pathan, de sua terra natal, Baharampur, após cinco mandatos consecutivos.