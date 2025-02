Conheça Racheal Kaur: a ‘Super Mãe’ indiana voa de uma cidade para outra para o trabalho, volta para casa com seus filhos todos os dias

Rocheal Kaur se tornou viral por sua extraordinária viagem diária. Ela voa para seu escritório na Malásia cinco dias por semana. Kaur é gerente assistente do Departamento de Operações Finanças da Airrasia.

Kaur acorda às 4 da manhã, vai para o aeroporto às 5 da manhã e lança um voo das 5:55 da manhã de Penang para Kuala Lumpur. Ele chega em seu escritório às 7h45 e volta para casa às 20h, ele se certifica de passar um tempo com seus dois filhos, 12 e 11 anos, todas as noites.

“Com eles crescendo, sinto a necessidade de a mãe estar com mais frequência. Com esse arranjo, posso ir para casa todos os dias. Eu posso vê -los à noite e ajudar com qualquer tarefa de última hora ”, disse Kaur ao CNA Insider.