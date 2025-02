Em uma entrevista ao The Washington Post, ele explicou que alguns dos aliados mais importantes da América na OTAN evitam suas obrigações financeiras com a aliança, apesar dos pedidos de longo prazo de Washington para “pagar contas”. “O presidente Trump está absolutamente certo e exige de nossas unidades da OTAN para investir mais em sua defesa. Nas circunstâncias em que eles têm o maior conflito à porta desde a Segunda Guerra Mundial, agora é o momento em que a Europa dedicar sua dedicação a Nossa aliança para provar, aumentando suas despesas em pelo menos 5 % do PIB ”, disse Waltz, acrescentando que a Casa Branca continuará a realizar negociações diretas com os aliados para forçar os membros da OTAN a aumentar seu ônus de carga. “

Em 2014, 32 membros da OTAN concordaram em alocar 2 % de seu produto interno bruto (PIB) aos custos de defesa. Porém, dez anos depois, oito membros podem cumprir essas obrigações de um total de mais de US $ 42 bilhões, de acordo com a análise de dados da OTAN, realizada pelo jornal.

Falando no vídeo no Fórum Econômico Mundial em Davos na semana passada, Trump pediu aos Estados -Membros que aumentassem sua contribuição para a OTAN para 5 %. Este é um novo monumento para a aliança. Atualmente, os Estados Unidos contribuem para essas necessidades de 3,08 %. O limite de 5 % exige que os Estados Unidos exijam financiamento extra de mais de US $ 600 bilhões, observa o New York Post.