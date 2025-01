‘Conselho da máfia terrestre’: UP CM Yogi Adityanath faz rap em Waqf e promete ‘recuperar cada centímetro’

Yogi Adityanath emitiu uma mensagem severa aos conselhos do Waqf e comparou-a à “máfia terrestre” na sexta-feira. O ministro-chefe de Uttar Pradesh insistiu que todos eram bem-vindos para visitar o recinto do festival Maha Kumbh, mas alertou que qualquer pessoa que tentasse reivindicar a terra poderia enfrentar “tintas amassadas”. Ele também prometeu que o governo estadual iria “recuperar cada centímetro de terra que havia sido expropriado sob o pretexto do waqf”.

“Muitas pessoas tiveram antepassados ​​que se converteram ao Islão sob pressão no passado, mas ainda se orgulham das tradições indianas. Se essas pessoas, seguindo as tradições, vierem dar um mergulho no Ganges, não há problema. Mas se alguém vier com a intenção de reivindicar a terra, poderá sofrer danos”, alertou ele ao falar em um evento do Aaj Tak na sexta-feira.

Os comentários surgiram em meio a alegações de que parte da terra usada para os preparativos do Maha Kumbh pertencia ao Conselho do Waqf.

O presidente do All India Muslim Jammat, Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi, afirmou em uma postagem recente nas redes sociais que os muçulmanos estavam sendo impedidos de entrar no festival, mesmo enquanto os preparativos continuavam na ‘terra de Waqf’. Ele também exortou outras comunidades a abandonarem a “estreiteza de espírito” e a mostrarem um “grande coração como o dos muçulmanos”.

“O terreno onde estão sendo feitos os preparativos para Kumbh Mela pertence ao Waqf – 54 bighas. Os muçulmanos mostraram um grande coração e não levantaram qualquer objecção, mas por outro lado, Akhada Parishad e outros Babas estão a proibir a entrada de muçulmanos”, alegou através de X.

CM Adityanath também insistiu na sexta-feira que nenhuma estrutura controversa deveria ser chamada de “mesquita”. Ele alegou que os princípios do Islão eram “contra a construção de uma estrutura semelhante a uma mesquita” nos locais disputados.

(Com contribuições de agências)

