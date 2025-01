No aeroporto de Elizovo, do território de Kamchatka, uma mulher que estava sob a influência de álcool categoricamente não concordou em realizar a polícia de transporte para a unidade de serviço e mostrou comportamento agressivo. Isso foi relatado no canal de telegrama “Polícia extrema do leste”.

É especificado que um morador da polícia insultou a Primorye, bateu os pés na mesa e nas portas e também mordeu dois policiais.

Em relação ao agressor, protocolos administrativos foram escritos. Para cortar, uma mulher foi colocada em um especialista.

