Conselho de Eletricidade do Estado de Jharkhand Caso Retwal Fraudulento: Rs 60 lakh em dinheiro apreendido

Em sua repressão no caso relacionado à retirada fraudulenta do Conselho de Eletricidade do Estado de Jharkhand, a equipe de pesquisa especial (SIT) investigou o assunto recuperou um cache de 60 lakh de Rs da localização de uma gestão local da agência bancária, as autoridades, as autoridades disse no sábado.

O SIT, que atua nas informações fornecidas por Lolas Lakra, gerente da filial do Banco Central da Índia, Birsa Chowk, que foi preso anteriormente, o estoque de dinheiro se recuperou de sua localização na área de Kadru Basti.

Uma máquina de contador de bilhetes foi pressionada em serviço para contar os ingressos de câmbio. O proprietário da casa, Ramlakhan Yadav, também foi preso, disse a polícia.

Sobre a informação de um Shah de Lokeshwar, que foi preso anteriormente, Rs 76,38 lakh congelou em vários bancos, também o cartão SIM pertencente aos réus também foi apreendido pelo SIT.

A sessão formada sob a liderança do superintendente da polícia Rishabh Jha da equipe anti -terrorismo (ATS), até agora recuperou Rs 1,83 milhões de rapias apenas em dinheiro.

Além disso, jóias no valor de mais de Rs 17 lakh foram apreendidas e Rs 48 milhões de rúpias congeladas em várias contas bancárias, segundo autoridades. Até agora, um total de sete pessoas foram presas no caso.

O assunto veio à tona depois que um caso foi registrado na delegacia de Ranchi Cid em 19 de outubro do ano passado, com a queixa do gerente de finanças sênior e as contas do Departamento de Empregados de Eletricidade Jharkhand Master Trust. Ele alegou que uma retirada fraudulenta de Rs 56,50 milhões de rúpias havia sido cometida por meio de contas falsas.

Mais medidas estão sendo executadas sobre o assunto, acrescentaram as autoridades.