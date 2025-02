Conselho do consumidor sobre o dia de todos os amantes – 2025

Sexta -feira, 14 de fevereiro, o mundo celebrará o dia de todos os amantes. Ao mesmo tempo, nossos corações continuam com os tapackers israelenses em Gaza, muitos de nós planejamos mimar seus entes queridos com flores, chocolate, dia no spa ou um jantar romântico.

Antes de obter um cartão de crédito, considere os possíveis riscos dos consumidores. Especialistas Organização pública sem fins lucrativos “Emun Ha-tsibur” (“Public Trust”) Eles prepararam algumas dicas que ajudarão a evitar decepções.

Encomende flores e chocolate online

– Verifique a foto e a fonte pequena: as imagens atraentes são frequentemente colocadas nos sites, mas a entrega real pode variar. Verifique a composição do presente.

– Leia as críticas à loja, em particular no que diz respeito ao tempo de entrega e à qualidade dos produtos.

– Certifique -se de que o tempo claro de entrega: os dias agitados, como 14 de fevereiro, todos os amantes, são possíveis atrasos. Escolha as empresas que dão uma garantia de tempo de entrega.

-A política de cancelamento e retorno: o que acontece se o pedido não chegar a tempo, estragado ou não corresponder à descrição? Deve haver uma garantia de reembolso.

– Lembre -se de que as flores são consideradas um produto perecível e que sua compra não pode ser cancelada.

Reserva de serviço e entretenimento: spa, restaurantes, hotéis

– Verifique se existem lugares gratuitos: alguns estabelecimentos vendem certificados, mas quando você tenta reservar, pode ser que não haja datas disponíveis. É melhor verificar com antecedência a preparação de instituições.

– Estude cuidadosamente os termos do certificado: verifique seu período de validade, as possíveis restrições no tempo e a necessidade de sobretaxa.

– Política para a abolição ou transferência da data: especifique se é possível modificar a data da reserva.

Compre jóias

– Verifique se a qualidade e a composição: se o produto possui diamantes, pedras preciosas ou pérolas, a loja será forçada a fornecer informações sobre sua origem. Esses dados devem ser emitidos por escrito em hebraico ou inglês. Um sinal de autenticidade deve ser definido em produtos de ouro.

Política de retorno e troca

– Com uma compra on -line, você pode cancelar o pedido dentro de 14 dias.

– Na loja, você pode cancelar a compra dentro de dois dias úteis.

– As jóias que valem mais de 3.000 shekels não retornaram.

– Comandos individuais (dependendo de tamanhos ou design especiais) não estão sujeitos a cancelamento.

– Cuidado com o Canom Online: Não compre jóias em sites desconhecidos a preços “tentadores”.

Encomende ingressos para shows e eventos

– Verifique a autenticidade dos sites para evitar ingressos falsos e superestimar os preços.

– Especifique a data e o local: verifique se não comprou ingressos para a cidade ruim ou a data ruim. Se o evento for transferido, deve haver um reembolso.

– Política de cancelamento e retorno: Dependendo da lei, você pode cancelar a compra dentro de 14 dias, mas o mais tardar 7 dias úteis antes do evento. Verifique as condições de retorno com o organizador.

-Make com certeza que os ingressos chegaram na hora: alguns passam por e -mail, mas pode haver atrasos.

Conselho Geral

– Compare preços: não se apresse em comprar o primeiro produto que se reúne. Compare os preços em diferentes lojas para encontrar a melhor oferta.

– Leia as críticas: Antes de comprar, leia críticas de outros compradores na loja e no produto.

– Verifique a segurança do site: verifique se o site usa uma conexão segura (e se possui um ícone de travamento.

– Não relate seus dados pessoais: não relate o número do seu cartão de crédito ou outros dados pessoais em sites desconhecidos.

– Mantenha cheques e recebidos: salve todos os cheques e recebidos para poder devolver bens ou serviços, se necessário.

Após essas dicas simples, você pode evitar surpresas desagradáveis ​​ao pedir presentes on -line e tornar todos os amantes um verdadeiramente festivo e agradável para você e seus entes queridos.

Você se depara com o problema como consumidor? Você acha que seus direitos são estuprados? Clique aqui para registrar uma reclamação:

As consultas e serviços da Emun Ha-Tsibur são totalmente gratuitos.