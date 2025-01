Conspiração de planejamento do Exército de Bangladesh contra a Índia? BSF detecta …..; Tome medidas em …. | Notícias da Índia

Kolkata: A força de segurança da fronteira disse na sexta -feira que sua “forte objeção” levou à prisão da construção “ilegal” pelos cidadãos de Bangladesh e sua força fronteiriça ao longo da fronteira internacional no oeste de Bengala, um fenômeno que está “aumentando” em tempos recentes. A fronteira da Força do Norte de Busttera, com sede em Kadamtala, Siliguri, emitiu um comunicado à imprensa, dizendo: “Embora Bangladesh esteja constantemente tentando realizar trabalhos de construção na área de fronteira por meios ilegais, os olhos vigilantes BSF sempre mantiveram um olho em suas atividades ilegais. Os guardas de fronteira 932 km da fronteira internacional (IB) Índia-Bangladesh (IB).

A fronteira disse: “Nos últimos tempos, houve um aumento nas obras ilegais de construção dos cidadãos de Bangladesh na fronteira internacional adjacente a Mekhliganj em Coochbehar, 150 jardas do IB nas áreas de Bangladesh”. Na sexta -feira, um caso de construção de um bunker post, a 150 metros do IB, pela guarda de fronteira de Bangladesh (BGB) na área de Dahgram Angampota também veio à tona, que o BGB foi “forçado a parar” depois que “Após” forte oposição “do BSF, disse ele.

Além disso, uma casa “ilegal” estava sendo construída dentro dos 150 metros do IB em Phulkadabari, Mekhliganj. O BGB teve que parar isso também após uma forte objeção do BSF, disse ele. Na semana passada, de acordo com a força, Bangladesh tentou construir duas casas “ilegais” a 150 jardas do IB na área de Jhikabari, em Kuchlibari, em Coochbehar.

“Isso foi preso pelo BGB após a forte objeção do BSF. O BSF está constantemente monitorando a fronteira através de seus soldados e está frustrando as tentativas de construção ilegal e contrabando de Bangladesh”, disse ele. O BSF mantém uma posição de “alerta” ao longo desta fronteira desde a queda do governo do xeique Hasina em agosto de 2024. Os oficiais da força sênior disseram anteriormente que suas relações com a BGB são boas.

Os laços entre Índia e Bangladesh foram tensos depois que os dois países convocaram os comissários seniores de outros em suas capitais nacionais em algum momento. Enquanto Bangladesh expressou sua preocupação com as “atividades” da construção da cerca e os assassinatos na fronteira da cerca do BSF durante sua reunião com o Alto Comissário Indiano, a Índia deixou claro o Alto Comissário de Bangladesh em Delhi em Délhi, que foram estabelecidos por protocolos estabelecidos seguiu enquanto construiu a cerca.

No início desta semana, o governo interino de Bangladesh disse em Dhaka que procuraria descartar alguns “acordos desiguais” nas fronteiras com a Índia durante a reunião dos diretores gerais dos guardas de fronteira (BSF e BGB) dos dois países que eles vão Comemore no próximo mês.