Constable Woman Funds Infiltraation Tentativa na fronteira entre a Índia-Bangladesh em Bengala

Uma mulher da Força de Segurança da Fronteira (BSF) mostrou coragem para frustrar a tentativa de infiltrados de entrar na Índia de Bangladesh no oeste de Bengala na terça -feira de manhã.

O agente, que estava em serviço durante a segunda virada da noite, viu 5-6 supostos nacionais de Bangladesh por volta das 5 da manhã tentando atravessar a Índia danificando a cerca da fronteira com armas afiadas.

Reagindo rapidamente, ele alertou seus colegas e alertou os intrusos. No entanto, os contrabandistas continuaram a defender agressivamente a cerca, ignorando seus avisos.

Sem hesitar, ele correu em sua direção e emitiu um segundo aviso, mas os intrusos permaneceram inalterados e tentaram cortar o fio de pico. Quando ele percebeu a seriedade da situação, ele desencadeou uma rodada de sua arma. O tiro começou os contrabandistas, que entraram em pânico e fugiram do lugar. Eles eram impossíveis de rastrear quando o denso nevoeiro cobria a região.

Uma operação de pesquisa foi realizada após o incidente, mas nenhum elemento suspeito foi encontrado. A possibilidade de uma lesão entre os contrabandistas não pôde ser descartada, disseram as autoridades.

Um porta -voz da fronteira com a BSF do sul elogiou a coragem e o pensamento rápido do agente, reafirmando a dedicação da equipe da BSF para proteger as fronteiras da nação.