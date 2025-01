Consulta gratuita para tratamento de infertilidade acontecerá no centro perinatal de Pskov

No dia 11 de fevereiro, o Centro Clínico Perinatal de Pskov organizará uma consulta gratuita com especialistas para casais que enfrentam o problema da infertilidade. Isso é relatado na página do centro perinatal.

A recepção acontecerá na clínica pré-natal localizada em Pskov, rua Kuzbasskaya Division, 22.

Os pacientes poderão fazer um exame e, se necessário, uma ultrassonografia, receber recomendações de tratamento e respostas para todas as suas dúvidas. A recepção reunirá: a obstetra-ginecologista e especialista em reprodução Irina Bobrova e o urologista-andrologista Ilya Baykov.

Para um diagnóstico mais preciso e determinação de novas táticas de tratamento, recomenda-se a preparação de documentação médica: para mulheres – extrato da consulta feminina, exames de sangue para hormônios, declarações sobre tentativas e operações de fertilização in vitro anteriores; para homens – espermograma com morfologia e teste MAR, exames de sangue para hormônios, cariótipo e mutações do segmento AZF, além de extratos de instituições médicas.