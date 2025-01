Contagem regressiva de setembro de 2025: Irlanda e Reino Unido emergem como destinos de ensino superior para estudantes indianos | Notícias do mundo

Nova Deli: Study Abroad 2025 é a oportunidade de dar um passo à frente para um excelente entusiasmo na carreira. Recentemente, foi observado um crescimento global de 49% Estude na Irlanda para estudantes indianos. Pesquisas e tendências afirmam que no ano passado 1.73.190 estudantes voaram para estudar no Reino Unido e 11.200 estudantes para a Irlanda para prosseguirem os seus estudos superiores nas universidades mais prestigiadas do mundo.

Ainda assim, poucos estudantes desconhecem as razões do aumento gradual dos estudos no estrangeiro e poucos vivem num mundo mítico que pode ser considerado uma barreira à sua carreira. Os motivos para estudar no exterior para estudantes indianos podem surpreendê-los e torná-los fascinados por estudar no Reino Unido e na Irlanda.

Descubra os principais motivos para estudar no exterior para estudantes indianos

1. Educação avançada: O mundo está se tornando avançado e digital. Mas, obviamente, o sistema educacional internacional é muito mais desenvolvido e avançado em comparação com o da Índia. Usa equipamentos e tecnologia de última geração para educar os alunos.

2. Duração flexível do curso: O principal destino de estudo no exterior oferece melhor flexibilidade com diferentes durações de curso. Facilita-os com um plano de estudos avançado, mas de forma flexível. Prefere principalmente a curta duração dos cursos.

3. Estágio e oportunidades de emprego: As oportunidades de estágio e de emprego refletem o ROI final de qualquer curso. Estudar no exterior permite que os alunos obtenham melhores experiências de estágio nas principais empresas e oportunidades de emprego de classe mundial. Facilita pacotes salariais mais recentes impressionantes que variam de 48 lakhs a 60 lakhs.

4. Exposição mundial e colocação: Estudar no exterior oferece aos estudantes indianos oportunidades únicas em diferentes regiões, religiões, culturas, crenças, origens, conexões, etc. Permite que os alunos se relacionem com diferentes pessoas que contribuem de alguma forma para sua nação. Isso oferece colocações melhores e seguras que permitem aos alunos obter melhores perspectivas de carreira.

5. Acessibilidade: O custo de estudar no exterior nada mais é do que as taxas da universidade indiana. A aproximação das taxas estrangeiras é semelhante às taxas indianas.

Vamos descobrir a quantidade de estudantes que voaram para cursar o ensino superior no exterior.

Em 2024 – mais de 13 lakhs de alunos

Em 2023 – mais de 12 lakhs de alunos

Em 2022 – mais de 7 lakhs de alunos

Em 2021 – mais de 4 lakhs de alunos

Em 2020 – mais de 2 lakhs de alunos (Pandemia de Covid-19)

Em 2019 – mais de 5 lakhs de alunos

Os 2 destinos de estudo mais desafiadores no exterior em 2025 para estudantes indianos:



1. Irlanda

Excelência em tecnologia é o principal atrativo para os estudantes estudarem na Irlanda. Facilita os melhores cursos técnicos e informatizados que permitem aos alunos se tornarem gigantes em formação técnica e estudar TI, Cloud Computing, IA, Segurança Cibernética, Desenvolvimento de Software e Blockchain nas melhores universidades do mundo na Irlanda, oferecendo conectividades e exposição internacional. Quase 7.000 estudantes indianos colocaram os pés para estudar na Irlanda em 2023 e 9.000 em 2024.

Aqui está a lista das melhores universidades para estudar na Irlanda para estudantes indianos, tornando mais fácil para eles alcançarem melhores aspectos profissionais e se tornarem especialistas técnicos.

1. Trinity College Dublin



2. Universidade da Cidade de Dublin



3. Faculdade Universitária de Dublin



4. Universidade de Galway



2. Reino Unido

Os negócios e a gestão mais exigentes são a principal preocupação dos Estude no Reino Unido para estudantes indianos que fascina estudantes de todo o mundo. Ele permite que os alunos alcancem a excelência e sigam os cursos MIM e MBA mais desafiadores nas principais universidades do Reino Unido. Isso permite que os alunos obtenham educação de alta qualidade em direito, farmácia, design e biotecnologia, e os alunos muitas vezes optam por programas sanduíche de gestão. A decisão de estudar no Reino Unido para estudantes indianos é voltada para a carreira e para a mudança de vida. Mencionando os nomes das melhores universidades do Reino Unido que oferecem cursos especializados em negócios, gestão e muito mais. No ano passado, em 2024, 1.11.329 estudantes indianos viajaram para estudar no Reino Unido.

1. Faculdade Universitária de Londres



2. Universidade de Oxford



3. A Universidade de Edimburgo



4. King’s College Londres



Russell Group e sua importância em resumo

O Grupo Russell é a prestigiada associação de 24 universidades líderes no Reino Unido. Eles são responsáveis ​​por manter padrões educacionais de alta qualidade, oportunidades de pesquisa e experiência do aluno.

A importância do grupo Russell é dada abaixo.

Excelência acadêmica

Oportunidades de pesquisa

Financiamento e recursos

Reconhecimento internacional

Como começar a planejar seu estudo no exterior?



Em primeiro lugar, os estudantes indianos devem ler e gerar interesse em Estude no exterior na Irlanda. Em seguida, eles devem planejar sua viagem e considerar um intervalo de 8 a 10 meses desde a ingestão. Por exemplo, se você pretende fazer algum curso no exterior até o início de setembro, deverá ter em mãos a carta de oferta em janeiro daquele ano. Demora muito para receber uma carta de admissão e um visto para estudar no exterior.

Posteriormente, você precisará preparar um orçamento financeiro que deverá incluir propinas, visto, acomodação, etc. Posteriormente, você deverá optar pelo câmbio e contar com o auxílio de uma consultoria educacional transparente.

Por que o Education Vibes: seu companheiro confiável de estudo no exterior



Estudantes indianos que alcançaram o destino dos seus sonhos e desfrutaram de um ambiente de aprendizagem saudável compartilharam conosco comentários positivos, o que nos torna apreciados e motivados por nossa equipe. Nós da Education Vibes acreditamos no crescimento dos alunos. Nossa equipe tem levado diversos estudantes a realizarem o sonho de estudar no exterior. Ajudamos muitos estudantes indianos a alcançar o diploma dos seus sonhos no destino dos seus sonhos. Facilitamos a obtenção de reconhecimento e confiabilidade. Nós os ajudamos com total suporte do início ao fim da viagem ao exterior. Estamos ajudando os alunos e conscientizando-os sobre os benefícios de estudar no exterior nos últimos 10 anos. Capacitamos os alunos a obter melhores conhecimentos e oportunidades de emprego por meio de nossas conexões no exterior.

Capacitando seu futuro



Investir em estudos no exterior, na Irlanda e no Reino Unido, é uma abordagem orientada para a carreira que permite aos alunos melhorar suas habilidades e conhecimentos por meio de educação avançada. Ele permite que os alunos desenvolvam redes pessoais e profissionais valiosas para aumentar suas perspectivas de carreira com um diploma reconhecido mundialmente. As inscrições para setembro de 2025 estão abertas e não deixe seu sonho esperar.

