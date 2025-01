Contas públicas: Gentiloni, ‘prudência do governo é boa, mas olhos nas reformas, na indústria e nos salários’

Roma, 18 de janeiro (Adnkronos) – “Teria dificuldade em não reconhecer que o governo exerceu uma certa prudência na área das finanças públicas; isso não é fácil. Penso que isto, juntamente com os recursos europeus, contribuiu para a relativa estabilidade das finanças públicas. os mercados financeiros e o facto de a Itália não parecer hoje ser um país particularmente vulnerável.” Paolo Gentiloni disse isso em seu discurso na Assembleia pela Igualdade de Liberdade

“Então não há dúvida – o governo ainda não chegou ao fim do seu mandato – de que o ritmo das reformas seria necessário. Tal como acontece com a acção do centro-esquerda duas questões: a questão industrial e o poder de compra. Vamos entender. da nossa cabeça que os problemas da crise industrial são as regras europeias e a enorme transformação no mundo que a transição 5.0 não está a funcionar, então diga-nos Calenda, se resolvermos o problema do nível de salários e vencimentos não iremos vá a qualquer lugar O PD e a centro-esquerda deveriam encarar isso como uma grande bandeira.”