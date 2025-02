05 de fevereiro de 2025

“Ministro NordioEla era ultrajante. Como defensor de Almasri Ela se tornou uma juíza absoluta. Se o discurso dela foi projetado em uma aula de jurisprudência, você deve ter vergonha. Era escandaloso que, diante de todas as justificativas semelhantes a mentiras que você deu, ela acrescentou ainda mais ridícula. Primeiro, você disse que era culpa dos membros do júri, uma conspiração da CPI, você colocou os alemães 007 no meio. Meloni disse que não foi informada, então você disse que o problema é que tudo era em inglês e que agora eles estão ligados ao árabe. E agora ela entra nos méritos de uma medida que era apenas um documento que confirmou o pedido de prisão, não de liberação “então o líder do movimento de 5 estrelas Giuseppe Conte que entrou na sala de aula em resposta às informações do ministro Nordio. A propaganda usual para o som de insultos contra os guardasigilli.

Fonte: Agência Vista / Alexander Jakhnagiev