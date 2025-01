"Continue acreditando…". Djokovic ataca SInner, a escavação após a final | Olhar

Outra escavação sensacional Novak Djokovic UM Jannik Pecador. O número um do mundo conseguiu levar para casa o segundo título consecutivo do Aberto da Austrália. A vitória na final contra foi decisiva Alexandre Zverevnúmero dois no ranking ATP. O alemão, ainda em busca do grand slam, não hesitou nem um pouco em reconhecer a grandeza do adversário. Nenhuma referência a doping ou qualquer outra coisa, apenas um certificado de agradecimento de um verdadeiro cavalheiro.

O mesmo não pode ser dito de Nole Djokovic. O sérvio, que desistiu da semifinal com Zverev devido a uma lesão, indicou claramente que estava de dedos cruzados pela vitória do número dois do mundo. E essa expressão dele fez com que ele alguns problemas entre os milhões de fãs de Sinner. Mas não termina aqui.

Após a vitória histórica no Aberto da Austrália, vieram elogios de todos os grandes nomes do tênis. De Alcaraz a Nadal. No entanto, Djokovic postou uma história no Instagram com uma mensagem dirigida especificamente a Zverev: “Sascha, mantenha a fé meu amigovocê tem isso em você.” Só que na parte inferior, mais distante, lemos um “Parabéns Jannik!” com o emoticon de aplausos. Nick Kyrgios o desencaminharam?