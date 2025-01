Contrato cancelado, forçado a lutar: Vídeo de um homem de Kerala ferido no conflito Rússia-Ucrânia – Kerala News

Surgiu um vídeo de Jain Kurien, um homem de 32 anos de Kerala que foi ferido em um ataque na Ucrânia enquanto servia como mercenário russo. No vídeo, Jain, natural de Kuranchery em Thrissur, informa sua família sobre sua condição e a terrível situação em que se encontra.

No vídeo, Kurien afirmou que foi alistado à força em um grupo mercenário russo, depois de inicialmente ter ido para a Rússia para trabalhar em uma cantina.

Jain, junto com Binil Babu de Kuttanellur, viajou para a Rússia através de um agente em Chalakudy. Eles faziam parte de um grupo de jovens que foram trabalhar numa cantina, mas foram apanhados na zona de guerra e forçados a lutar. Os dois homens, juntamente com outros, transportavam comida e água para a frente quando foram forçados a juntar-se às forças russas. Antes do ataque, Jain contactou a embaixada indiana e foi informado de que o seu contrato tinha sido cancelado meses atrás.

“Entramos em contato com Ramkumar Sir na embaixada para informá-lo sobre isso. O homem nos contou que nosso contrato foi cancelado há três meses. Mas quando informamos aqui o nosso comandante, ele diz que o nosso contrato ainda não foi cancelado. Ele disse que precisavam de uma ordem do Ministério da Defesa referente à nossa demissão. Não sabemos o que fazer. Por favor, ajude-nos de alguma forma”, disse Jain.

Jain foi levado a um hospital em Moscou, onde fez uma ligação no WhatsApp para sua família há três dias e disse que havia sido ferido no ataque.

Binil Babu morreu na frente de guerra após ser baleado. A embaixada indiana informou sua família sobre sua morte.