Controvérsia de Ranveer Allahabadia: Ar Rahman reagiu ao comentário sexual do Beerbiceps? ‘Quando sua boca se abre …’

Oscar AR Rahman, recente comentário no lançamento da música de Chhaava, causou especulações sobre se ele se referiu à controvérsia em andamento que envolve Ranveer Allahbadia, Samay Raina e o show deste último, a Índia se tornou latente.

Durante o evento, o ator Vicky Kaushal pediu a Rahman para descrever sua música usando três emojis. Rahman respondeu com humor com o emoji “fechado Bozo”, acrescentando: “Na semana passada, vimos o que acontece quando a boca se abre”.

Seu comentário causou o riso de Kaushal e do público.

Todos os episódios de ‘Índia está latente’ eliminados Em resposta à crescente controvérsia, Samay Raina anunciou recentemente que eliminou todos os episódios do programa do YouTube. Na quarta -feira, o comediante Samay Raina disse que eliminou todos os episódios de “Índia Latent” do seu canal no YouTube.

Em sua primeira resposta desde que a controvérsia eclodiu no início desta semana, Raina disse que cooperará totalmente com todas as agências de investigação em sua investigação.

“Tudo o que está acontecendo tem sido demais para mim. Eu eliminei todos os vídeos ‘indianos’ do meu canal. Meu único objetivo era fazer as pessoas rirem e se divertirem. Vou cooperar completamente com todas as agências para ter certeza de que suas consultas acabaram de concluir.

Allahbadia, 31, foi encontrada no centro de uma importante controvérsia depois que seus comentários sobre pais e sexo no programa Samay Raina se tornaram virais nas redes sociais na segunda -feira.

Isso levou a grandes críticas e queixas policiais em Mumbai e Guwahati. Conhecida por sua marca Beerbiceps, Allahbadia pediu desculpas por seu “período de julgamento”, mas a questão continua a agitar o debate público.

Na quarta -feira, a polícia de Mumbai registrou declarações de quatro pessoas, incluindo a influência das redes sociais, apoiam Mukhija, que também apareceu no programa.

De acordo com um funcionário da delegacia de Khar, foram levadas declarações dessas quatro pessoas, incluindo o gerente de Allahbadia, mas não o próprio Allahbadia, Anos relatado.

