Controvérsia de Ranveer Allahbadia: 5 vezes o YouTuber ‘Beerbiceps’ uma linha foi agitada

Allahbadia co-fundou várias empresas, incluindo Monk-E (uma agência de gerenciamento de talentos), SuperMind Level (um aplicativo de auto-ajuda), Bigbrainnco (canal do YouTube) e Habilidade de Beerbiceps (oferecendo cursos em podcasting e edição de vídeo), conforme de acordo com para o seu perfil do LinkedIn

Em setembro do ano passado, seus canais do YouTube eram pirateados e renomados ‘Tesla’ e o conteúdo foi substituído pelas transmissões de eventos de Elon Musk e Donald Trump.

Em 2018, a Allahbadia Co -Founders Monk Entertainment, uma agência de gerenciamento de talentos e criação de conteúdo, quando tinha apenas 24 anos. Esta empresa trabalhou com alguns líderes do setor, incluindo Netflix, Google e Pepsi-Co em campanhas digitais.

Nascido em 2 de junho de 1993, Ranveer Allahbadia tem milhões de assinantes no YouTube. Ele concluiu sua educação na Escola Internacional Dhirubhai Ambani e na Faculdade de Engenharia de Dwarkadas J. Sanghvi e também foi reconhecida na lista da Forbes 30 com menos de 30 anos.

-Em outubro de 2024, Allahabadia compartilhou um podcast com o então presidente da Organização de Pesquisa Espacial Indiana (ISRO), Somanath, onde falou sobre a possibilidade de civilizações extraterrestres, propondo que a vida alienígena provavelmente existe em vários estágios do progresso em tudo o universo .

-Lahbadia geralmente é louca por sua pergunta recorrente ao podcast: “Maut Ke Baare Mein Sochte Ho?” (Você pensa na morte?), Ele teve uma experiência perto da morte no ano passado. Enquanto ele estava em Goa com sua namorada, Allahabadia, segundo os relatos, quase se afogou e afirmou ter escapado por pouca morte.

-Em 2013, uma vez pediu a um defensor de seu podcast para nomear pessoas que deveriam deixar a Índia e o defensor nomearam o jornalista Barkha Dutt e os historiadores Romila Thapar, e Irfan Habib como suas eleições. O clipe causou indignação e se recusou a tirá -lo do canal do YouTube.

Não é a primeira vez que Allahbadia está envolvida em uma controvérsia. Aqui estão outras controvérsias que envolvem Allahabadia antes do último no show de Samay Raina.

