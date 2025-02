Controvérsia de Ranveer Allahbadia: Bharti Singh apóia o programa de Samay Raina, diz ‘Gen-Z Ko Pasand Hai’

Controvérsia de Ranveer Allahbadia: O comediante Bharti Singh, no sábado, apoiou Samay Raina no meio da controvérsia em torno de Ranveer Allahbadia na Índia ficou latente.

Leia também: patrimônio líquido de Ranveer Allahbadia: quanto o Beerbiceps, outros shows? – Uma olhada no seu estilo de vida, Biz empreendimento

Conforme relatado pelo Indian ExpressSingh disse: “Woh Show Hello Aisa Hai, mas Zaroori Nahi Ki Aap Show Mein Jaake Wahi Bolo Jo Show Ki Requisito Hai. Aapki Marzi – Bolo e Na Bolo. Samay Thodi Kehta Hai, ‘Arey, Muh Kholo, Bolo!’ Samayo Bohot Accha Ladka Hai talentoso Aur Bhi Hai. Gen-Z Ka Passand Hai Woh. Khud Jaoge Toh USKE FAN HO JAOGE. Itna Accha hai (O programa é assim, mas não é necessário que você diga que tudo é um cara muito bom e também talentoso.

“Se você não gosta do idioma que usa, existem milhões de outras pessoas como nós que amam Samay Raina e olham para ele”, acrescentou o comediante.

Bharti Singh não é a primeira celebridade a apoiar Samay Raina. Anteriormente, Ponam Pandey também pediu a todos que perdoassem Ranveer Allahbadia.

A polícia de Mumbai pediu ao podcaster Ranveer Allahbadia que apareça no sábado como parte de uma investigação sobre seus controversos comentários em um programa do YouTube, pois não apareceu antes. As equipes policiais de Mumbai e Assam visitaram sua residência na sexta -feira, mas encontraram o plano. Bloqueado, de acordo com um funcionário.

Allahbadia, conhecida por seu canal Beerbiceps no YouTube, fez comentários crus sobre pais e sexo durante sua aparição no agora eliminado do YouTube do comediante Samay Raina no YouTube Show, a Índia ficou latente, o que causou um ultrajante significativo e levou a várias queixas.

Na sexta -feira, a polícia gravou a declaração de Pratham Sagar, editora de vídeo do programa ‘Índia Got Latent’. Ele foi autorizado a sair após um breve interrogatório.

O Cyber ​​Maharashtra convocou pelo menos 50 pessoas para registrar suas declarações em relação a um caso registrado por ele nesse sentido. Eles incluem aqueles que participaram do programa.

No início da quinta -feira, o ator e personalidade cinematográfico Raghu Ram registrou sua declaração com a agência. Eu estava no painel de juízes do show de Raina.

(Com entradas das agências)

Fonte