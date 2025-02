Controvérsia de Ranveer Allahbadia: Dhruv Rathee bate a Índia é latente, chama de ‘puro absurdo’ em nome da ‘comédia molhada’

O YouTuber Dhruv Rathee se juntou à controvérsia latente da Índia na noite de segunda -feira, argumentando que o programa estava “contribuindo para o declínio moral da sociedade”. Ele também insistiu que os criadores de conteúdo não haviam recorrido a “absurdo puro” em nome da “comédia molhada” na tentativa de garantir opiniões. No entanto, Rathee insistiu que o controle geral do governo poderia piorar a situação, marcando um “regime de censura dura”.

“O que está sendo feito hoje em nome da comédia úmida é pura bobagem. O único objetivo é surpreender e não gostar do público por opiniões, o que está tendo um impacto desastroso no desenvolvimento moral de nossa juventude. No entanto, exigindo qualquer proibição do governo para isso não é a solução, pois pode marcar um regime difícil de censura. Em vez disso, precisamos pressionar os criadores de conteúdo para criar um conteúdo melhor ”, escreveu ele em X.