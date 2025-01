Controvérsia na mídia social de Bareilly: homem preso por postagens nas redes sociais contra Yogi Adityanath

Um homem de 30 anos foi preso no distrito de Bareilly, em Uttar Pradesh, por supostamente ameaçar matar o ministro-chefe do estado, Yogi Adityanath, nas redes sociais. O arguido também ameaçou Mahakumbh 2025, dizendo que não permitiria que isso acontecesse.

O acusado, identificado como Maijan Raza, também fez comentários inapropriados sobre Ram Temple nas redes sociais. Mais tarde, ele foi visto se desculpando por suas postagens nas redes sociais em um dos vídeos divulgados pela polícia de Bareilly.

“Hindus, seu Maha Kumbh está chegando, não vamos deixar isso acontecer”, dizia uma das postagens de Raza no Facebook. O Mahakumbh Mela será realizado em Prayagraj de 13 de janeiro a 26 de fevereiro. Maha Kumbh é uma das maiores congregações religiosas do mundo, e cerca de 45 milhões de pessoas provavelmente darão um mergulho no Ganges para rejuvenescimento espiritual durante o evento.

Após as publicações de Raza nas redes sociais, o líder local do VHP, Pandit KK Shankhdhar, queixou-se à polícia para tomar medidas contra os jovens acusados.

Ao receber uma denúncia sobre as postagens nas redes sociais, uma equipe policial de Bareilly iniciou uma investigação e Raza foi preso no sábado, 11 de janeiro.

Segundo a polícia, Raza mora na área de Prem Nagar, em Bareilly, e estudou em uma das escolas de prestígio da cidade. Após a prisão de Raza, a polícia de Bareilly também divulgou um vídeo dele no qual ele pode ser visto se desculpando por suas postagens nas redes sociais e prometendo não escrever comentários inapropriados no futuro.

“Não vou postar nada no futuro. Cometi um erro. Por favor, me perdoe. Respeitarei a todos, senhor…” Raza pode ser ouvida dizendo no vídeo.

Falando sobre todo o caso, o Vice-Superintendente de Polícia (DSP) da Polícia de Bareilly, Pankaj Kumar, disse: “Na delegacia de Prem Nagar, foi registrado um caso com o número 16/25. Maijan Raza, aliás Faiz, filho de Aslam, residente de A área de Talab, em Kila, fez declarações ameaçadoras e ilegais contra outra religião, um templo e o ministro-chefe. Um caso foi iniciado a esse respeito. O acusado foi preso e uma ação legal está sendo tomada. necessário.