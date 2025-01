COO da British Magazine relembra a bizarra decisão de contratação do Indian Chief: candidato rejeitado por tocar guitarra!

Em meio ao debate contínuo sobre longas semanas de trabalho e equilíbrio entre vida profissional e pessoal, Parminder Singh, COO da revista britânica Tatler Asia, lembrou como seu chefe indiano certa vez rejeitou um candidato de marketing “capaz” só porque tocava violão e corria maratonas, relatou Controle de dinheiro.

Singh afirmou ainda que o candidato foi rejeitado porque seus hobbies o tornavam inadequado para o cargo.

Falando com ele, ele me deixou contratá-lo, dizendo: ‘Yeh aadmi yeh sab kuchh karta hai to kaam kab karega (este homem faz tudo isso, quando ele vai trabalhar)?’ Achei que esses gerentes estavam extintos, mas acontece que não estão.”

Singh também lamentou não ter conseguido contratar o candidato.

“Não pude contratar você e sinto muito”, escreveu ela em uma postagem separada.

“Isso aconteceu há muitos anos. Eu estava fora da Índia e presumi que as coisas teriam mudado, mas parece que não. Compare isso com meu tempo no Google, que tinha uma política não escrita: se você se destacasse nas Olimpíadas, poderia entrar em um escritório do Google e conseguir um emprego. Excelência é uma habilidade transferível!” ele concluiu.

Antes de ingressar na revista britânica Tatler Asia, Singh trabalhou no Google por mais de seis anos como CEO do negócio de publicidade do Google na região Ásia-Pacífico, seguido por CEO do X (então Twitter) por três anos.

Comentários de SN Subrahmanyan sobre a semana de trabalho de 90 horas: Recentemente, durante uma interação interna, o presidente da L&T, SN Subrahmanyan, sugeriu que os funcionários deveriam trabalhar 90 horas por semana e até mesmo aos domingos para permanecerem competitivos.

Depois que o vídeo apareceu no Reddit, atraiu críticas generalizadas e ele foi comparado ao fundador da Infosys, Narayana Murthy.

No vídeo, Subrahmanyan respondia à pergunta de um funcionário sobre o trabalho obrigatório da L&T aos sábados, ao que ele respondeu: “Para ser sincero, lamento não poder forçá-lo a trabalhar aos domingos. Domingos ficarei mais feliz porque também trabalho aos domingos.”

E acrescentou: “O que você está fazendo sentado em casa? Quanto tempo você consegue ficar olhando para sua esposa? Por quanto tempo as esposas podem ficar olhando para os maridos? Vá para o escritório e comece a trabalhar.

Mais tarde, o porta-voz da L&T esclareceu o comentário de Subrahmanyan e disse: “Na L&T, a construção da nação está no centro do nosso mandato. Por mais de oito décadas, temos moldado a infraestrutura, as indústrias e as capacidades tecnológicas da Índia. Acreditamos que esta é a década da Índia. Um momento que exige dedicação e esforço colectivos para impulsionar o progresso e concretizar a nossa visão partilhada de nos tornarmos uma nação desenvolvida. Os comentários do Presidente reflectem esta ambição mais ampla e sublinham isso. Eles exigem um esforço extraordinário. Promover uma cultura onde a paixão, o propósito e o desempenho nos impulsionem”.

Os comentários de Subrahmanyan foram criticados por vários CEOs, estrelas de cinema e influenciadores.

Fonte