Copa italiana, Milão dobra Roma e voa para a semifinal

É Milão Felix. Ainda não é o de completo renascimento, mas, enquanto isso, ele retomou correr e se criou com seus recém -chegados que mantêm suas ambições vivas na Copa Italiana. Com uma chave na primeira metade do antigo serviço no serviço Tommy Abraham e a rede do recém -comprado João Felix em assistências da outra entrada de Nieuwe de Winter Gimenez, o diabo revisado e correto dá um ombro às expectativas de Roma com o National Trophy apontou muito mais curto para um lugar na Liga Europa. A semifinal é conquistada por 3-1 com força, vontade e muita qualidade dos Rossoneri que deixam San Siro para trás dos aplausos de sua audiência, feliz por nunca admirar as ‘jóias’ do mercado de reparos no segundo tempo para ser Caro ter impulsões, força e força para um diabo que precisava de um choque.

Para Ranieri, por outro lado, a maravilhosa idéia de ganhar seu primeiro troféu em Giallorossi depois de tocar o Scudetto em 2010 durante o nascimento, o jogo, graças a Dovbyk, que deixou Ranieri no sofá no primeiro grupo, concentrando por focar em Shomurodov. Mas então a contribuição dos neoacquistas para o diabo foi suficiente para dar aceleração decisiva e fechar as contas. Agora, o diabo terá que esperar em 25 de fevereiro para entender quem será seu oponente entre Lazio e Inter para o acesso à final.

Os Giallorossi são sentidos nos primeiros minutos com o direito do atacante Uzbeeko rejeitado no canto por Tomori e uma cabeça muito central da cabeça de Dybala, mas Milan logo toma as medidas, as lutas ciganas por escalar e em 18 ‘O diabo faz o diabo . No meio, com o ex em serviço Abraham escalando e cabeça, uma cruz da esquerda de Theo, a bola no canto mais distante onde Zwem não pode chegar. No entanto, a Roma mostra personalidades, não é atrasada e procura soluções nas ruas centrais, Ranieri convida a Saelemakers a acompanhar a equipe que o Rossoneri fecha na sua metade por alguns minutos. Aos 30 ‘Pisilli di testa, a parte superior do post, depois Tomori, no papel de Maignan, pensa, acrescentou antecipadamente em Split a Shomurodov após uma ação envolvente embalada por Angelino. O AC Milan sabe apenas como acelerar quando encontra, é mortal no reinício e, com 42 ‘, duplas, ainda com Abraão. Musah e Theo Hernandez exploram um desequilíbrio defensivo, o atacante inglês recebe da esquerda e somente para o goleiro não perca ao assinar o suporte do primeiro. Um castigo venenoso de Dybala desviado por Maignan fecha o primeiro tempo.

Ranieri faz três alterações no segundo tempo, que inserem Convbyk, Plegrini e Rensch (em vez de Shomurodov, Paredes e Celik) para mudar mais do que o jogo do resultado das finalizações. E a 53 ‘Roma retorna ao jogo com o ucraniano que empurra uma bola para empurrar Walker no gol do tiro de Angelino. Concuyo funciona imediatamente antes da cobertura, montando o decibel do estádio com a gravação dos neoacquistas Gimenez e João Felix em vez de Abraão e Pulisic. E nos últimos 20 ‘entrar em Leao em vez de Jimenez, que tinha alguns minutos, um gol para a inscrição. Os recém -chegados estão próximos das contas. Gimenez repousa no meio da área para João Felix, que superou ativando San Siro com toque. Roma se lança à frente, mas a possibilidade de reabri -la pela segunda vez é eliminada aos 75 minutos, quando o árbitro cancelar o objetivo de Rerjlders, estragado por um impedimento de desligamento no início da promoção. O diabo termina em separação e também dá o estágio de San Siro, para outro recém -chegado como Sottil, Roma vê uma porta importante para a Europa.