Coréia do Norte criticou -o NÓSAssim, Japãoe França Terça -feira sobre um conjunto recente Broca naval, Chamando -o de tentativa de “reviver suas ambições de invasão militarista”.

Em um comentário, a agência de notícias coreana do estado (KCNA) também acusou o Japão de “ameaçar o equilíbrio de poder no Ásia-Pacífico região e criando uma nova estrutura de conflito.

O exercício conjunto foi realizado pelos três aliados no início deste mês em águas perto das Filipinas, envolvendo Aerton para aeronaves americanos e francesos e um navio de guerra japonês.

“A realidade de implantar um porta -aviões japonês de fato em um lugar distante não relacionado à sua posição de defesa e unir forças com forças de invasão estrangeira indica que as ambições de invasão no exterior dos militaristas entraram em um estado de implementação”, disse o KCNA .