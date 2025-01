Coreia do Sul e EUA assinam pacto sobre princípios que regem as exportações e a cooperação nuclear

Coréia do Sul e os Estados Unidos assinaram um memorando de entendimento sobre os princípios que regem as exportações e a cooperação nuclear, disse um funcionário na quinta-feira.

O pacto foi assinado pelo Ministro da Indústria sul-coreano. Ahn Duk Geun e a Secretária de Energia dos Estados Unidos, Jennifer Granholm.

O Departamento de Energia dos EUA disse que o pacto “reflete a dedicação mútua dos dois países em maximizar os usos pacíficos da energia nuclear sob os mais altos padrões internacionais de segurança nuclear, salvaguardas e não-proliferação”.

Fornece um quadro para as partes cooperarem na “expansão da energia nuclear civil em países terceiros, reforçando simultaneamente a respectiva administração dos controlos de exportação de tecnologia nuclear civil”.

A assinatura do pacto começou em Novembro passado, após uma disputa entre a empresa sul-coreana Korea Hydro and Nuclear Power e a empresa energética americana Westinghouse Electric Co.