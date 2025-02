Coréia do Sul, exercício aéreo conjunto com os Estados Unidos

20 de fevereiro de 2025

O Coréia do Sul ela Estados Unidos Eles realizaram um exercício aéreo conjunto na quinta -feira, disse o Ministério da Defesa de Seul. Os caçadores de F-35A sul-coreanos e F-15K foram vistos nos exercícios no ar da península coreana, juntamente com pelo menos uma caçada americana no F-16. O ministério não especificou a localização do evento. O Exército sul-coreano afirmou que na quinta-feira a primeira foto aérea conjunta do ano foi entre os dois países, realizada durante o uso do bombardeiro B-1B da Força Aérea dos EUA na Península Coreana.