Coreia do Sul: Investigadores enfrentam confronto na residência presidencial pela prisão de Yoon Suk Yeol | Notícias do mundo

Na quarta-feira, os investigadores encontraram-se num tenso impasse com as forças de segurança na residência presidencial enquanto faziam uma segunda tentativa de prender o presidente Yoon Suk Yeol, acusado da sua breve imposição da lei marcial, de acordo com um relatório da agência Yonhap News.

Funcionários da agência estatal anticorrupção, do Gabinete de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO) e da polícia chegaram com mandados de busca e prisão, mas foram bloqueados pelo Serviço de Segurança Presidencial (PSS), que havia lançado uma barricada com veículos para evitar sua entrada. Além disso, um grupo de legisladores do Partido do Poder Popular e a equipe jurídica de Yoon também obstruíram os esforços dos investigadores na entrada da residência.

Enquanto isso, a polícia transmitiu transmissões alertando que qualquer tentativa de resistência à execução dos mandados poderia levar à prisão. Grandes multidões reuniram-se em frente à residência, com a polícia a estimar inicialmente que cerca de 6.500 apoiantes do presidente deposto estavam presentes, informou a Yonhap.

Para entrar na residência presidencial, a polícia destacou cerca de 3.000 policiais.

O Tribunal Distrital Ocidental de Seul já havia emitido mandados de prisão para Yoon depois que ele ignorou três intimações para comparecer para interrogatório sobre sua tentativa fracassada de impor a lei marcial em 3 de dezembro. Esses pedidos, que foram prorrogados na semana passada após seu vencimento inicial, permanecerão ativos até 21 de janeiro.

Em dezembro de 2024, Yoon sofreu impeachment pela Assembleia Nacional por sua tentativa de impor a lei marcial no país. Os membros da Assembleia Nacional unicameral votaram 204 a 85 pelo impeachment do presidente da Coreia do Sul.

Três membros da Assembleia Nacional abstiveram-se de votar e oito votos foram declarados inválidos. A votação foi realizada por voto secreto, sendo necessários dois terços dos votos para o impeachment. Os 300 membros da assembleia votaram.

Após seu impeachment, Yoon foi suspenso do cargo.