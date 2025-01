Coreia do Sul: Manifestação pede prisão do presidente Yoon, outros condenam impeachment | Notícias do mundo

Centenas de pessoas que apoiam o presidente sul-coreano Yoon Suk Yeol, que sofreu impeachment, e pedem sua prisão imediata, manifestaram-se perto da residência presidencial na quarta-feira, um dia depois de um tribunal ter emitido um mandado de prisão contra ele por sua declaração fracassada da lei marcial. Cerca de 600 apoiadores se reuniram em uma estrada perto da estação Hangangjin, principalmente de um grupo cívico conservador liderado pelo pastor Jeon Kwang-hoon e pela Freedom Union, outra organização conservadora, relata a agência de notícias Yonhap. Segurando sinais de luz vermelhos e agitando bandeiras sul-coreanas e americanas, os apoiadores gritavam “Prenda Lee Jae-myung”, uma referência ao líder da oposição, e “Nós nos opomos ao impeachment”.

Os apoiadores alegaram que a ordem de detenção de Yoon era ilegal, já que o Escritório de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO), que está liderando uma investigação sobre acusações de insurreição relacionadas ao decreto de lei marcial de Yoon, não estava autorizado a investigar a insurreição. Uma manifestação separada foi realizada nas proximidades exigindo a prisão imediata de Yoon, e dezenas de pessoas instaram o CIO a executar rapidamente a ordem.

Não foram relatados grandes confrontos entre os participantes do comício, embora alguns gritassem ou xingassem uns aos outros além da cerca de segurança que os separava. A polícia estacionou um ônibus de médio porte entre as manifestações opostas para evitar confrontos. As manifestações ocorreram dia e noite, e alguns dormiram ao ar livre em temperaturas congelantes. Ambos os lados planearam comícios para a tarde perto da residência presidencial e do Tribunal Constitucional, informou a agência de notícias Yonhap.

Anteriormente, em 7 de janeiro, um tribunal sul-coreano concedeu uma prorrogação de uma ordem de detenção para deter o presidente Yoon Suk Yeol, acusado pela sua breve imposição da lei marcial. O Tribunal Distrital Ocidental de Seul concedeu a prorrogação solicitada pelos investigadores liderados pelo Gabinete de Investigação de Corrupção para Altos Funcionários (CIO) após a expiração da ordem inicial.

A tentativa do CIO de executar a ordem na sexta-feira passada falhou depois que a equipe de segurança presidencial impediu os investigadores de entrar no prédio da residência oficial de Yoon, no centro de Seul.