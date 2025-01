Coreia do Sul proíbe importação de carne suína alemã após surto de febre aftosa | Notícias do mundo

Seul: A Coreia do Sul impôs no sábado uma proibição às importações de carne suína alemã, após um surto de febre aftosa altamente contagiosa no país europeu, disse o Ministério da Agricultura.

O Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais disse que a decisão foi tomada depois que a Alemanha relatou seu primeiro caso de febre aftosa desde 1988. A febre aftosa é uma das doenças mais infecciosas para animais com cascos fendidos, como gado bovino e porcos e pode se espalhar rapidamente se não for controlado. , relata a agência de notícias Yonhap.

O ministério disse que realizará testes para o vírus da febre aftosa em produtos suínos alemães enviados ao país a partir de 27 de dezembro. Atualmente, cerca de 360 ​​toneladas de carne suína alemã, embarcadas entre 26 de outubro e 17 de novembro, aguardam inspeção de quarentena.

O ministério disse que prosseguirá com os procedimentos de autorização do produto através do processo normal, uma vez que o período máximo de latência do vírus FDM é de 14 dias. Enquanto isso, a Coreia do Sul relatou dois casos adicionais de gripe aviária (GA) altamente patogênica na segunda-feira, elevando o número total de surtos no país nesta temporada para 23, disseram as autoridades.

Os novos casos foram detectados numa exploração de criação de frangos de corte em Dangjin, 79 quilómetros a sul de Seul, e numa exploração de carne de patos em Buan, 204 quilómetros a sul de Seul, de acordo com a sede central de gestão de desastres para surtos de IA.

As autoridades estão monitorando 69 granjas localizadas nas zonas de quarentena das duas granjas infectadas para evitar uma maior propagação, disse o escritório de ajuda humanitária, de acordo com o relatório.