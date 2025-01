Coreia do Sul registra aumento mais rápido na taxa de natalidade em 14 anos em meio a mudanças pós-pandemia | Notícias do mundo

Seul: O número de bebês nascidos na Coreia do Sul aumentou no ritmo mais rápido em 14 anos em novembro, impulsionado em parte pelo aumento nos casamentos na era pós-pandemia e pela mudança nas percepções sobre o casamento e a paternidade, disseram as estatísticas do governo dos EUA na quarta-feira. agência.

De acordo com dados compilados pela Statistics Korea, um total de 20.095 bebés nasceram em Novembro de 2024, um aumento de 14,6% em relação aos 17.530 recém-nascidos durante o mesmo período do ano passado, informou a agência de notícias Yonhap.

Este é o maior aumento anual desde Novembro de 2010, quando o número de nascimentos aumentou 17,5 por cento.

O relatório também mostrou que o número de casais que se casaram aumentou 11,3% em termos anuais, para 18.581 em Novembro.

No período de Janeiro a Novembro, 199.903 casais casaram-se, o que representa um aumento homólogo de 13,5 por cento.

A Coreia do Sul há muito que luta contra o declínio da taxa de natalidade, já que muitos jovens optam por adiar ou renunciar ao casamento e à paternidade. Em resposta, o governo introduziu várias políticas para incentivar o casamento e apoiar a parentalidade, incluindo benefícios para os recém-casados ​​e aumento da assistência aos filhos.

“Depois da pandemia, assistimos a um aumento no número de casamentos e no nascimento do primeiro e segundo filhos”, disse Im Young-il, funcionário da agência.

“Também houve mudanças graduais na percepção do casamento e do parto devido a factores como as políticas governamentais”.

Entretanto, o número de mortes caiu 3,8% em termos anuais, para 29.219 em Novembro.

Consequentemente, a Coreia do Sul relatou um declínio natural da população de 9.124 pessoas no mês.

O número de mortes continua a superar o número de recém-nascidos desde o quarto trimestre de 2019.

O número de bebés nascidos na Coreia do Sul aumentou pela primeira vez em nove anos em 2024, mostraram dados do governo.

Nasceram no ano passado 242.334 bebés, 3,1 por cento mais que no ano anterior, segundo dados do registo de residentes do Ministério do Interior.

Marcou o primeiro aumento anual na Coreia do Sul após oito anos consecutivos de declínio. O número total de população registada foi de 51.217.221 no ano passado, diminuindo por cinco anos consecutivos desde 2020.