Corrupção eleitoral e tentativa de extorsão: bomba sobre o Partido Democrata, as acusações da raça Piedmontese

Simone di Meo 8 de fevereiro de 2025

Ainda problemas judiciais para o Partido Democrata: após a prisão de Nicola Salvati, tesoureiro da Campânia, por associação criminal destinada à imigração ilegal; E após o pedido de acusação, por votos da Bolsa de Máfia Política, para o ex-senador Antonino Papania, um peso máximo diferente dos riscos de Nazarner termina que termina. Vamos falar sobre isso Salvatore GalloRas dos mapas em Piemonte e diretor da associação, terceira etapa do Partido Democrata em Turim. O promotor público encerrou a investigação, disputando -o escurecido, tentativa de extorsão, corrupção eleitoral e comércio de influências ilegais no contexto de uma investigação maxi sobre as infiltrações da Ndrangheta do Calablândia no norte. Gallo (que, no entanto, terá a oportunidade de se defender e replicar a reconstrução dos pesquisadores) teria ameaçado o atraso no trabalho contra um funcionário da empresa Sitalfa (verificado pelo Sitaf, o revendedor de rodovias de Turim-Bardonecchia), no A corrida para o distrito IV em 2021, de modo que também foi uma campanha eleitoral para o candidato apoiado pelo Projetado, mesmo que ele tivesse sido politicamente e pessoalmente. Em outra ocasião, Gallo teria pedido a um conhecimento de quem ele havia passado uma visita especializada a um Lumare de ortopedia, para “obter pelo menos 50 votos”, foi escrito no ato de acusadores dos pesquisadores, para outro candidato do Turim Conselho da Cidade.

O relacionamento com Sitalfa e Sitaf É um dos focos de pesquisa mais importantes do arquivo, porque, embora formalmente estranhos, Gallo teria recebido das duas empresas de “utilidade” completamente injustificadas, como: almoços (1500 euros), pelo menos 16 cartões de trânsito gratuitos no A32 Highway, 2 cartões de telepass-VIACARD (no valor de 7.500 euros); Um trem de pneus novos para seu Audi A4; Um cartão de combustível (4.300 euros) e até a disponibilidade de um cartão de crédito para se arrastar como quiser.





“Sasà”, como ele era conhecido na Calábria antes de atirar em Wortel em Piemonte, ele conseguiu construir um real Império das relações, Não apenas a política do nível mais alto a ser considerado como o homem do “fluxo de rodovias” do Partido Democrata, um ponto de convergência entre casos, política e administração pública. Depois de se apaixonar pelo PSI Craxian, Gallo escalou o Partido Democrata Piedouronte e conseguiu levar o filho Stefano Piero Fassino na junta do então prefeito como super conselheiro de esportes e coloca o outro “Scion” no conselho regional : Sempre sob o Conselho Regional: Sempre sob o Conselho Regional: Sempre sob o Conselho Regional: Sempre sob os Sinais dos Democratas de Turim e Romanos que lhe deram e, com mais frequência, membros.





Para o mais recente administrativo, concebido que ele conseguiu escolher bem Três conselheiros Para o primeiro cidadão, Stefano Lo Russo, número nacional da Associação Nacional de Municípios Italianos. No entanto, sua influência excede os limites da administração municipal. De acordo com os promotores públicos, que inseriram a última acusação na notificação da conclusão da investigação, Gallo teria conseguido dar uma permissão amigável de empreendedor, pelo ASL TO4 com a aprovação do departamento regional para a saúde, para a expansão de uma clínica. Em troca, os ministérios afirmam que ele coletou uma “contribuição associativa” por 500 euros concebidos. Nos documentos, há uma interceptação de outro suspeito que, conversando com o proprietário do centro, avisou: “Há Gallo que quer ver a carteira”.