Corte na câmera: MP Groom sofre um ataque cardíaco no cavalo durante a procissão do casamento, morre | Vídeo viral

Em um infeliz incidente em Madhya Pradesh, um namorado, vestido com um traje tradicional, sofreu um ataque cardíaco e morreu enquanto estava sentado em um cavalo durante uma procissão de casamento.

O incidente, que ocorreu na noite de sexta -feira no distrito de Sheopur, foi pego pela câmera e se tornou viral nas plataformas de mídia social.

Segundo os relatos, o namorado também dançou com os Baraatis enquanto a noiva ainda estava esperando o namorado no palco.

Ele era o ex -presidente do Distrito da União Nacional de Estudantes da Índia (NSUI), informou o ala estudantil do Congresso, informou a PTI.