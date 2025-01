Cosenza, a chegada da menina sequestrada à clínica em meio aos aplausos da multidão

22 de janeiro de 2025

Uma menina recém-nascida, de apenas um dia, foi sequestrada de uma clínica no centro da cidade na terça-feira, por volta das 18h30. Cosenza e levado por uma mulher e um homem que foram rapidamente bloqueados pelo Esquadrão Voador. Ela é uma mulher de 51 anos de Cosenza e seu marido de 43 anos é descendente de senegaleses. A garotinha está bem. A recém-nascida foi devolvida à clínica pelos pais. Quando a ambulância chegou, a multidão deu uma longa salva de palmas e cânticos para a menina. A menina saiu da ambulância nos braços de um policial e foi devolvida à mãe Valeria Chiappetta, de 27 anos, e ao pai, de 29 anos. A mulher se apresentou como enfermeira e disse à mãe, que estava no quarto com a sogra, que precisava levar a menina ao pediatra.